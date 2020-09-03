Защита растений с помощью пестицидов и агрохимикатов Syngenta®

03.09.2020, 12:43, Детали

Теги: Бизнес, Выходные, Промышленность, Технологии

Комплексная защита сельхозкультур от вредителей, болезней — необходимое условие обеспечения высокой рентабельного агробизнеса. С этой целью крупнотоварные сельхозпроизводители применяют агрохимикаты производителя Syngenta AG. Прямыми поставками химической продукции на территорию России занимается дочернее предприятие «Сингента» с офисами в Москве (Краснодаре). Приобрести оригинальные средства защиты ТМ Syngenta® можно через разветвлённую сеть официальных дилеров (дистрибьюторов).

Основные потребители продукции «Сингента» — отечественные агрохолдинги, фермерские хозяйства, специализирующиеся на растениеводстве. Это, в основном, сельхозпредприятия, выращивающие зерновые, технические, зернобобовые, овощные культуры, занимающиеся виноградарством, садоводством, а также крупные тепличные хозяйства.

Качество поставляемых агрохимикатов Syngenta® подтверждено соответствующими сертификатами. Все известные и новые препараты прошли успешные полевые испытания в реальных условиях применения в российских хозяйствах-партнёрах компании «Сингента».

Регламенты применения

Важное условие получения высокой отдачи от средств защиты растений ТМ Syngenta® — соблюдение регламентов применения. Для каждой торговой марки агрохимиката специалистами «Сингента» разработана подробная инструкция эффективной и безопасной обработки посевного материала, почвы, растений на разных стадиях вегетации.

В регламентах расписаны нормы расхода препаратов и технология обработки (время суток, способ распыления, погодные условия). Указаны разрешённые к применению культуры. Определён срок ожидания (срок последней обработки) — интервал в сутках, за который остаточное количество химиката в растении снизится до безопасного уровня. Также в регламенте указаны рекомендуемая кратность обработок, ограничения на применение (открытый/закрытый грунт, близость водоёмов).

Приведенные в каталоге пестициды и агрохимикаты классифицируются по основному функциональному назначению: инсектициды (инсектоакарициды), фунгициды, гербициды, десиканты, родентициды, протравители, биостимуляторы роста и органоминеральные микроудобрения. В разделе сайта предусмотрена также систематизация по вредным объектам-целям и защищаемым растениям.

Каталог агрохимикатов

Размещённый на сайте каталог агрохимикатов ТМ Syngenta® содержит краткие описания основных свойств, а также рекомендации по применению. Препараты характеризуются избирательностью или универсальностью действия, могут сочетаться в растворах (для комплексной обработки растений или семян в один проход).

Гербициды селективного действия Syngenta® обеспечивают уничтожение определённых видов сорных растений, не затрагивая культивируемых. Обрабатывают ими поля с зерновыми, зернобобовыми, овощными, техническими культурами. Использование гербицидов сплошного действия ограничивается обработкой междурядий в садах (виноградниках), пахотных земель (чёрный пар).

Контактно-системные фунгициды и инсектициды ТМ Syngenta® применяют в составах протравителей посевного материала, а также для кратной обработки растений на разных этапах вегетации. Эти группы агрохимикатов защищают сельхозкультуры, соответственно, от грибковых заболеваний и от насекомых-вредителей.

Десикантами обрабатывают наземную часть растений с целью ускорения дозревания и подсушивания листвы, стеблей подсолнечника, некоторых видов овощей (предуборочная обработка).

Ассортимент препаратов

В каталоге 2020 года, размещённом на официальном сайте «Сингента», приведены наименования и описания поставляемых в Россию средств защиты растений. В частности, агропроизводителям рекомендуется купить агрохимикаты для защиты возделываемых культур от заболеваний (фунгициды) следующих марок: АМИСТАР ГОЛД, АМИСТАР (НЭКСТ, ЭКСТРА), АМИСТАР ТРИО (новинка), АЛЬТО (ТУРБО, СУПЕР), КВАДРИС, ПЕРГАДО ЗОКС (новинка), ДИНАЛИ, МАГНЕЛЛО, РИАС, РИДОМИЛ ГОЛД, РЕВУС.

АЛЬТО СУПЕР, КЭ Фунгицид Комбинированный фунгицид системного действия для защиты зерновых колосовых культур и сахарной свеклы. АЛЬТО ТУРБО, КЭ Фунгицид Системный фунгицид для контроля болезней пшеницы и ячменя. АМИСТАР ТРИО, КЭ Фунгицид Трехкомпонентный фунгицид для защиты зерновых культур и риса.

Предлагаемый ассортимент системно-контактных селективных гербицидов включает: ДУАЛ ГОЛД, ЛОГРАН, КАМАРО (новинка), ЛОНТРЕЛ, ЛИНТУР, БОКСЕР, ЛЮМАКС, МИЛАГРО, КАПТОРА (новинка), ГЕЗАГАРД, ДИАЛЕН СУПЕР, КАЛЛИСТО. Поставляется гербицид сплошного действия УРАГАН ФОРТЕ.

АКСИАЛ, КЭ Гербицид Послевсходовый гербицид избирательного действия для контроля злаковых сорняков на пшенице и ячмене. БАНВЕЛ, ВР Гербицид Системный послевсходовый гербицид для контроля двудольных сорняков на зерновых и кукурузе. БОКСЕР, КЭ Гербицид Решительный удар по сорнякам, не поддающимся контролю традиционно используемыми гербицидами!

Для обработки полей от насекомых-вредителей предназначены универсальные инсектициды: АКТАРА, АКТЕЛЛИК, ЭФОРИЯ, АМПЛИГО (новинка), ТИОВИТ ДЖЕТ, ФОРС, ВЕРТИМЕК, ВОЛИАМ, ПЛЕНУМ, ЛЮФОКС (хит продаж), ПРОКЛЭЙМ, МАТЧ, ИНСЕГАР.

ВЕРТИМЕК, КЭ Инсектициды Инсектоакарицид кишечно-контактного действия для защиты овощных, цветочных культур, яблони и винограда. ДУРСБАН, КЭ Инсектициды Фосфорорганический инсектоакарицид широкого спектра действия с мощной фумигационной активностью. ИНСЕГАР, ВДГ Инсектициды Инсектицид для защиты яблони, виноградной лозы и сливы от плодожорок и листоверток.

Поставляются также десиканты РЕГЛОН ФОРТЕ, РЕГЛОН ЭЙР, родентицид КЛЕРАТ, протравители СЕЛЕСТ ТОП, МАКСИМ (ПЛЮС, КВАТРО, ФОРТЕ, ГОЛД), АПРОН XL, ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ (новинка), ДИВИДЕНТ (СУПРИМ, СТАР, ЭКСТРИМ), КРУЙЗЕР, СЕРТИКОР.

Информация про компанию

Появившаяся 20 лет назад компания Syngenta AG (Базель, Швейцария) в настоящее время входит в число мировых лидеров по производству и продажам средств защиты растений. Продукция под этой торговой маркой хорошо известна в том числе и отечественным агропроизводителям. Широко применяется в технологиях интенсивного растениеводства. Поставки осуществляются с прицелом на крупнотоварные и средние хозяйства.

На сайте дочерней компании «Сингента» в России можно выбрать и купить по цене, рекомендуемой производителем, оригинальные средства защиты растений, другие виды агрохимикатов. Достаточно обратиться к ближайшему официальному региональному представителю «Сингента». Только таким образом можно обезопасить себя от контрафакта и приобрести качественный товар — вся продукция ТМ Syngenta® поставляется в оригинальной упаковке с несколькими уровнями защиты от подделок.

Кроме агрохимических традиционных средств защиты растений у дистрибьюторов можно заказать высокоурожайные гибриды сельхозкультур, в том числе, подсолнечник, кукурузу, рапс, зерновые, зернобобовые, овощные культуры, эффективные органоминеральные удобрения нового поколения, биостимуляторы роста.