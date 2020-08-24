Как формируется паттерн?

24.08.2020, 15:44, Бизнес

Теги: Бизнес, Технологии

Пин бар – один из самых сильных паттернов. Модель имеет всего одну свечу, которая максимально точно показывает, как происходит разворот графика. Ложные модели тоже есть, но их можно легко убрать. Свечные паттерны разворота – самая удобная точка, которая позволяет в кратчайшие сроки выйти на рынки торговли. Но определить ее довольно сложно. При обработке данных нужно правильно учитывать процент и формировать конструкцию. В этом и поможет Pin bar. В последнее время ведущие специалисты рекомендуют его всем трейдерам.

Как формируется паттерн?

В статье уже упоминалось, что модель, о которой идет речь, считается разворотной. Но она может и не появляться в момент смены тренда. В большинстве случаев, происходит небольшая коррекция и заранее определить развитие событий сложно, а порой и вовсе невозможно.

По каким критериям формируется Пин бар?

Тут представлена подробная информация формирования Пин бара. Обратить внимание стоит на следующие критерии:

Смена настроения на рынке происходит, но довольно медленно. Длинная тень может сформироваться в короткий промежуток времени. Свечи, которые имеют большую тень, обычно не берутся в расчет;

Формирование происходит против движения;

В процессе формирования не должны появляться разрывы со свечой, которая шла впереди. В данной ситуации Пин бар и не нужен. К примеру, если брать в расчет показатели Форекса, то подобные разрывы там случаются только в первой половине недели;

Предыдущая свеча идентична следующей. Она полностью переписывает полученную информацию.

Отслеживать изменения лучше по графикам. Паттерны появляются на всех таймфреймах. При детальном анализе не стоит брать в расчет только биржу Форекс.

Обращать внимание стоит и на время. Специалисты считают, что чем меньше времени прошло с момента появления, тем больше вероятность того, что паттерн обработается.

Если сравнивать Прайс Экшен с другими индикаторами анализа, то становится понятно – тут масса преимуществ. Его построили на психологии человека, а именно толпы. Паттерны позволяют скорректировать полученные данные и определить, в каком состоянии находится рынок. Также становится понятно, произошла коррекция или график будет разворачиваться. Если намечается пауза, то на это также придется обратить внимание.