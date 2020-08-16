Рыбинск готов к новому отопительному сезону на 80 процентов

16.08.2020, 9:02, Новости

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго

В Рыбинске продолжается подготовка к новому отопительному сезону.

Всего нужно подготовить 1651 объект жилого фонда и соцсферы. На сегодняшний день необходимые мероприятия выполнены на 80% многоквартирных домов и 78% социальных объектов.

Подготовка к новому отопительному сезону началась с мая. В этом процессе задействованы все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании города, а также собственники многоквартирных домов.

– Мы идем в графике. Сейчас в городе достаточно много раскопок. Новая организация – Рыбинская генерация очень серьезно подходит к исполнению своих обязанностей. Они намерены в полном объеме выполнить свои планы по подготовке к зиме, как по замене ветхих сетей, так и по устранению недочетов, которые были выявлены в ходе первой опрессовки и промывки сетей, – рассказала Алла Тетюшкина, заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Из 28 котельных полностью готова 21. Помимо ремонтов на теплосетях проводятся работы на системах водоснабжения и электроэнергии, утепляются сами объекты. Общая готовность Рыбинска к отопительному сезону на сегодняшний день составляет порядка 80%.

Что касается проблемных моментов, то сложности могут возникнуть у восьми домов микрорайона Переборы.

– Управляющая компания ООО «Алнитон» отказалась от лицензии. Она имела в управлении около 20 домов. Эти дома оказались без управления. Часть жителей серьезно отнеслась к этой ситуацией и определилась с новым способом управления. Они заключили договор с новой УК на содержание общего имущества. Но остались еще 8 домов, собственники которых равнодушно относятся к возникшей проблеме. Подготовка этих домов к зиме не проводится, – пояснила Алла Тетюшкина.

Речь идет о следующих домах: проспект 50 лет Октября, 18, 22, 36; ул. Алябьева, 5; ул. Гайдара, 7; ул. Инженерная, 29а, 33а, 31. Специалисты департамента ЖКХ настоятельно рекомендуют жителям этих домов оперативно определиться со способом управления, чтобы успеть подготовить МКД к зиме, отметили в пресс-службе администрации города.