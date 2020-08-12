Как стать партнером казино – узнай на сайте компании 1xBet прямо сейчас

12.08.2020, 16:17, Детали

Теги: Бизнес, Технологии

Теперь начать зарабатывать можно, просто рекламируя деятельность букмекерского бренда. Не понимаешь, как стать партнером казино – узнай на 1xBetaffiliates.net . В целом можно сказать, что процедура очень простая.

Вам нужно зайти на интернет-портал и подать заявку. После этого она будет рассмотрена представителями компании. Они дают ответ в течение 48 часов. Если он положительный, вы становитесь партнером данного бренда. Теперь ваша задача – увеличивать его популярность. Для этого нужно, например, публиковать промоматериалы у себя в социальных сетях или на YouTube. Их будет присылать компания. Доступны такие данные на 60 языках, поэтому вы без труда донесете информацию до аудитории.

Вознаграждение будет предоставляться за каждого нового клиента, который прошел процедуру регистрации в компании, а также пополнил собственный баланс и начал активно делать ставки. Например, за первый депозит контора предлагает до 40 %.

Главная особенность партнерской программы – то, что она является долгосрочной. Это означает, что вы будете получать поощрения долгие годы. Нужно лишь стимулировать пользователей активно делать ставки.

Комиссия будет составлять до 40 % от размера чистой прибыли БК. Выплачивается она каждую неделю. Предпочтительный метод вы всегда выбираете сами. Букмекер предлагает более 160 вариантов, среди которых легко найти подходящий.

Как стать партнером казино – узнавайте на проверенной платформе

Партнерка успешно внедрена в разных уголках земного шара. Благодаря этому все операции в ней идеально отлажены. Чтобы понимать, как стать партнером казино, узнавайте на сайте информацию у сотрудников саппорта. Когда же вам удастся зарегистрироваться, можно будет обратиться к личному ассистенту. Он будет готов ответить на все ваши вопросы в любое время суток.

Преимущества партнерки от данного бренда:

Помощь интернет-маркетолога. Благодаря ей удастся найти подход к своей аудитории. Предоставление статистики и всей информации о ваших активах. Она доступна на специальной странице сайта. В личном кабинете также всегда можно контролировать собственную прибыль. Оперативное обновление всех материалов. Вам не придется самостоятельно придумывать стратегию продвижения.

Таким образом, партнерская программа данной компании – отличный выбор для тех, кто хочет начать зарабатывать за счет умения доносить до аудитории нужную информацию.