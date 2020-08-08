Постельтекс плюс – лучший текстиль для дома на отечественном рынке
 

Постельтекс плюс – лучший текстиль для дома на отечественном рынке

08.08.2020, 22:08, Рекомендуем
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Современная текстильная промышленность имеет все возможности, чтобы выпускать качественные и достаточно недорогие одеяла, подушки, постельное белье и другие текстильные изделия. Эта продукция востребована, так как необходима в повседневной жизни каждому человеку. Модные тренды не сильно влияют на текстильную промышленность, но все же производство таких аксессуаров для дома требует внедрения новых разработок и инновационных технических решений. Интернет магазин Постельтекс Плюс уже много лет производит высококачественное постельное белье, одеяла, подушки и другую текстильную продукцию.

Выбор хорошего одеяла

Постельтекс плюс специализируется на изготовлении одеял, поэтому предлагает своим клиентам широкий ассортимент данной продукции. Заказчики имеют возможность купить одеяла, как крупными, так и мелкими партиями, а также совершать совместные покупки. С информацией о совместных покупках можно ознакомиться по ссылке http://postelteks-plus.ru/sovmestnye-pokupki.

В каталоге можно ознакомиться с:

  • одеялами из хлопка, льна, кашемира и высококлассной шерсти;
  • одеялами, в которых используют хлопковый наполнитель;
  • моделями, изготовленными с использованием бамбукового и травяного наполнителя;
  • изделиями, в которых применяется пух лебедя, шерсть верблюда и овцы;
  • одеялами с наполнителем из синтетики.

Выбор хорошей подушки – залог крепкого сна

В магазине клиенты могут найти обширный выбор подушек на любой вкус и кошелек. Здесь есть модели с натуральным и искусственным наполнением. Сотрудники компании регулярно отслеживают рынок и следят за выходом новейших материалов для наполнения. Такой подход позволяет предложить покупателям подушки из:

  • бамбука и трав с лечебными свойствами;
  • пуха лебедя;
  • синтетических и других материалов.

Изготавливаются подушки, имеющие различные формы и размеры, учитывая особенности анатомии пользователя, что дает возможность выбора изделия согласно своим пожеланиям и требованиям.

Подбор постельного белья

Высококлассное белье, изготавливаемое предприятием Постельтекс плюс, пользуется большим спросом у покупателей. Продукция компании соответствует самым современным трендам в сегменте постельного белья. Для производства изделий используются, как натуральные, так и синтетические материалы. При этом покупателю доступно белье с различным дизайном, расцветками и рисунками по вполне невысокой стоимости в сравнении с аналогами зарубежных производителей.



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