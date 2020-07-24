В АО «ОДК» введена в промышленную эксплуатацию информационная система управления знаниям

24.07.2020, 8:41, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

В июле 2020 года введена в промышленную эксплуатацию информационная система управления знаниями UEClive АО «ОДК» (входит в Госкорпорацию Ростех).

С учетом реализованных модификаций информационной системы управления знаниями, а также для внедрения принципов управления знаниями в процессы АО «ОДК», информационная система UEClive введена в промышленную эксплуатацию в подразделениях, подчиненных заместителю генерального директора – генеральному конструктору, заместителю генерального директора по персоналу, заместителю генерального директора по стратегии, программно-проектному управлению и организационному развитию, директору по производству, директору по информационным технологиям, департаменте корпоративных коммуникаций, а также в подразделениях предприятий и филиалов Объединенной двигателестроительной корпорации по данным функциональным направлениям.

Это стало возможно в результате успешной реализации второго этапа по внедрению системы управления знаниями. На первом этапе принципы управления знаниями отрабатывались с использованием информационной системы только в направлении разработки новой продукции. На втором была создана площадка, которая позволяет обмениваться знаниями, сохранять опыт специалистов и экспертов со всех предприятий для направлений «Управление разработкой и исследованиями», «Управление инновациями», «Управление производством», «Развитие бережливого производства», «Управление персоналом», «IT-технологии» и «Программно-проектное управление». По этим ключевым направлениям был разработан главный документ – стандарт организации управления знаниями, где прописаны основные аспекты, принципы и этапы.

– Данная работа позволила формализовать опыт многих специалистов предприятий в важных для корпорации направлениях деятельности. Каждый из руководителей сосредоточился на нужном для него в данный момент этапе управления знаниями: создание базы для распространения знаний, формирование единой площадки общения специалистов, анализ существующих знаний и сохранение их в форме нормативных документов, шаблонов, заметок, – отметил заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.

Так появились разделы по конструкции, характеристикам и истории создания газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов производства предприятий АО «ОДК» и зарубежным аналогам (в работе по созданию принимают участие в том числе специалисты Московского авиационного института), «Лучшие практики развития производственной системы», «Базы знаний по информационным технологиям» и другие. Оценка уровня зрелости системы управления знаниями в процессах Объединенной двигателестроительной корпорации (головной компании и дочерних обществах) показала, что по всем направлениям признана потребность в знаниях, разработаны планы мероприятий по дальнейшему внедрению и ведется апробация принципов, изложенных в стандарте организации.

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), как центр компетенций по информационным системам управления знаниями, обеспечивает работоспособность необходимого оборудования и программного обеспечения, а также поддержку пользователей в соответствии с положением по эксплуатации информационной системы управления знаниями UEClive.

«Информационная система управления знаниями построена на принципах корпоративного портала и профессиональной социальной сети, – говорит директор по информационным технологиям АО «ОДК» Вячеслав Христолюбов. – Любой работник корпорации со своего рабочего места может стать пользователем этой системы и получить доступ к знаниям всех предприятий. Примечательно то, что данная система позволяет сохранить авторство – каждый видит, кто является автором того или иного высказывания или документа и может высказать свое мнение и задать уточняющие вопросы. Внедрение единой информационной платформы помогло повысить скорость принятия управленческих решений».

Для дальнейшего развития информационной системы управления знаниями в 2020 году был запущен трехлетний проект по созданию прикладных модулей, позволяющих повысить эффективность всех этапов жизненного цикла управления знаниями. В 2020 году планируется внедрить общую электронную научно-техническую библиотеку с доступом всех предприятий ОДК.

Второе направление, которое запланировано к развитию в этом году – создание единой дистанционной системы обучения. Сейчас и вновь пришедшие специалисты, и давно работающие готовы самообучаться. К числу наиболее востребованных курсов относится обучение в области качества, потому что согласно новым требованиям практически весь персонал должен регулярно повышать свои компетенции в этой области. Немаловажно обучение молодых инженеров-конструкторов, трудоустроенных на предприятия холдинга после окончания института – это рассказ о специфике компании, о практическом применении знаний, полученных в вузе для проектирования и производства продукции. На предприятиях работают не только технические специалисты, но и специалисты по экономике, персоналу и другим направлениям, которые тоже должны знать, что такое двигатель и понимать, к чему приводит результат их работы. Эти направления самые востребованные сейчас, и с них начнется формирование дистанционной системы обучения.

И третье не менее важное направление – создание единой площадки для обмена знаниями специалистов ОДК и специалистов со стороны потребителей – разработчиков объектов применения.

Это амбициозные задачи, которые связаны с дальнейшим развитием ОДК, сроками, которые ставят заказчики, и осознанием того, что использование знаний во всех сферах деятельности – вынужденная необходимость.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»