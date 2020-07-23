Вклад изобретателей и рационализаторов ПАО «ОДК-Сатурн» в решение актуальных научно-технических задач

23.07.2020, 11:17, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

В ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) назвали победителей конкурса «Изобретательство и рационализация – способ решения актуальных задач научно-технической деятельности» по итогам 2019 года.

Ежегодный конкурс новаторов стал важным компонентом стимулирования творческой активности специалистов предприятия. Достижения изобретателей и рационализаторов приумножают интеллектуальный капитал компании.

По результатам конкурса лучшим подразделением предприятия по организации изобретательской работы назван конструкторский отдел турбин. В 2019 году специалистами этого подразделения были получены 7 патентов на изобретение и полезные модели. Предложенные конструкции деталей и узлов турбины позволяют повысить мощность турбины заднего хода, КПД турбины высокого давления и ее ресурс – в составе авиационных, морских и наземных ГТД.

Лучшим подразделением предприятия по организации рационализаторской работы стал коллектив корпуса № 93, на счету которого по итогам 2019 года 25 заявлений на рационализаторские предложения. От использованных в производстве рационализаторских предложений, соавторами которых являются работники корпуса № 93, получен экономический эффект 258,8 млн. руб.

Лучшим изобретением признана работа «Литейный жаропрочный сплав на основе никеля» (авторы: Шмотин Ю. Н., Логунов А. В., Лещенко И. А., Заводов С. А., Данилов Д. В., Хрящев И. И., Михайлов А. М., Михайлов М. А., Семин А. Е.). Данный сплав является первым и единственным отечественным монокристаллическим сплавом, допущенным для использования в морской газотурбинной технике и участвующим в программе импортозамещения. Изобретение награждено Золотой медалью Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2020» и медалью Международной федерации ассоциаций изобретателей IFIA за выдающееся изобретение, представленное на салоне «Архимед-2020».

Лучшими рационализаторскими предложениями признаны работы: «Очистка лопаток соплового аппарата III-VI ступени методом обдувки электрокорундом» (авторы: Дмитриев С. В., Малышева А. В., Дубинина Г. В., Веселов Н. В.) и «Исключение отбраковки лопатки рабочей 1 ступени КНД» (авторы: Шершнев А. М., Медведева Н. С., Марютичева И. Ю., Смирнов П. С.). Внедрение данных предложений при ремонте изделий позволили исключить отбраковку лопаток, сделав возможной их дальнейшую эксплуатацию. Экономический эффект за год использования первого предложения составил 13,9 млн. руб., за два года использования второго предложения – 107,4 млн. руб.

Звание «Лучший изобретатель предприятия» присвоено Никифорову В. А., ведущему специалисту отдела серийного сопровождения производства. В 2019 году Владимир Анатольевич стал автором 4-х результатов интеллектуальной деятельности, на которые получены патенты на изобретения и полезные модели. Они относятся к области авиадвигателестроения и энергетического машиностроения, преимущественно к системам приводов вспомогательных агрегатов, обеспечивающих работу газотурбинного двигателя, и позволяют существенно упростить конструкцию приводов, снизить массу и стоимость их изготовления. Изобретения планируются к использованию в перспективных разработках малоразмерных газотурбинных двигателей.

Звания «Лучший рационализатор предприятия» удостоены Киселев Д. В., заместитель начальника производства корпуса № 57; Смирягин И. С., начальник конструкторской бригады турбин низкого давления; Щеклинин А. Ю., заместитель начальника конструкторского отдела камер сгорания и выходных устройств. Суммарный экономический эффект от использования в производстве рационализаторских предложений с участием данных авторов в 2019 году составил более 28,4 млн. руб.

Традиционно новаторы ПАО «ОДК-Сатурн» принимают участие не только в конкурсе, проводимом на предприятии, но и в конкурсе, организуемом правительством Ярославской области «Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское предложение». Результаты интеллектуальной деятельности компании экспонируются на международных выставках, их авторы неоднократно были отмечены дипломами ведущих инновационных салонов.

Сегодня результаты интеллектуальной деятельности ПАО «ОДК-Сатурн» становятся частью консолидируемого интеллектуального капитала предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации. Для развития инновационной деятельности сформирована «Патентная стратегия АО «ОДК».

Техническое творчество работников позволяет создавать более эффективные технологии, снижать себестоимость продукции, повышать её качество, решать экологические проблемы и улучшать условия труда. На стратегическом уровне технические инновации рассматриваются в качестве научно-технического задела для создания перспективной техники, решения задач импортозамещения, диверсификации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности отечественной двигателестроительной отрасли на глобальном рынке наукоемкой продукции.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»