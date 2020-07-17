В ПАО «ОДК-Сатурн» определят лучших производственных наставников

17.07.2020, 14:36, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

Свыше 30 человек заявились на участие в конкурсе наставников, впервые организованном в ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

Участникам предстоит пройти несколько этапов, в том числе обучающий тур. Итоги конкурса подведут в октябре, ко Дню предприятия. Занявшему первое место из 12-ти финалистов будет присвоено звание «Лучший наставник ПАО «ОДК-Сатурн». Повышение статуса наставника в производстве – главная цель проводимого мероприятия и весомая составляющая комплексной работы по развитию системы наставничества.

Предприятию важно сократить сроки адаптации новых сотрудников для максимально быстрого включения их в производственный процесс и достижения ими требуемого уровня компетенций. Особая ставка в этом процессе сделана на наставников, которые являются носителями знаний, навыков, корпоративной культуры. Более 600 работников с таким статусом насчитывает производственная служба ПАО «ОДК-Сатурн».

Назначение наставника – процесс ответственный, этот специалист непосредственно влияет на качество подготовки ученика как будущего рабочего. Он должен обладать определенными критериями: опытом работы по данной профессии не менее 2-х лет, квалификационным разрядом не менее 4-го, системным представлением о своем участке работы, о специфике предприятия, его традициях. Немаловажную роль играет желание человека и наличие способностей передать навыки. В поддержку развития этих способностей Учебный центр ПАО «ОДК-Сатурн» проводит обучение наставников по программам «Психолого-педагогические навыки наставника» и «Внедрение принципов проведения производственного инструктажа (TWI)». В 2020 году пройдут обучение 40 человек.

Разработка программ обучения наставников стала одной из решенных задач проекта «Совершенствование системы наставничества в ПАО « ОДК-Сатурн», реализованного с июля 2018 года по май 2019 года. Выполненная в этот период ревизия действующей системы наставничества позволила сформировать предложения по повышению ее эффективности. В частности, были актуализированы критерии подбора наставников и оценки эффективности их работы, способы повышения материальной и моральной мотивации. Принятые решения распространены на все производственные подразделения предприятия и все рабочие профессии.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»