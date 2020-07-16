В ПАО «ОДК-Сатурн» начался VI Корпоративный чемпионат профессионального мастерства АО «ОДК»

16.07.2020, 15:49, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

В Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) начались соревнования в рамках VI Корпоративного чемпионата профессионального мастерства АО «ОДК».

ПАО «ОДК-Сатурн» принимает участие в конкурсе по двум компетенциям: «Токарные работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ)» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

16 июля на старт вышли конкурсанты ПАО «ОДК-Сатурн» по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» – оператор станков с ПУ 5 разряда корпуса № 5 Георгий Федоров и оператор станков с ПУ 4 разряда цеха № 711 Юрий Вакка.

23 июля выполнить конкурсное задание предстоит специалистам ПАО «ОДК-Сатурн» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» – наладчикам станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда корпуса № 32 Дмитрию Иванову и Сергею Павлову.

– Данный конкурс важен для нас – это оценка профессионального уровня наших работников не только в рамках предприятия, но и компаний, входящих в Объединенную двигателестроительную корпорацию, – отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова. – Задание для конкурсантов очень интересное. За 4 часа участник, получив чертеж, самостоятельно разрабатывает технологию изготовления детали, подбирает режимы обработки и режущий инструмент, настраивает станок и изготавливает деталь. Для участников создать деталь с нуля, с чертежа – большой вызов. Специалист в данном случае совмещает несколько профессий. Он выступает и как рабочий, изготавливающий деталь, и как технолог, разрабатывающий технологию, и как наладчик, настраивающий оборудование, и как программист, который пишет управляющую программу и вводит ее на станок, а также как контролер он должен оценить, годную деталь он изготовил или нет.

Корпоративный чемпионат профессионального мастерства АО «ОДК» организован для повышения уровня профессионального мастерства сотрудников и престижа рабочих и инженерных профессий, а также формирования знаний о современных тенденциях в области двигателестроения. В этом году, в условиях пандемии, он проходит в дистанционном формате на площадках предприятий производственного контура Объединенной двигателестроительной корпорации по нескольким компетенциям. Во время проведения конкурса используются средства фото- и видеофиксации процесса выполнения задания для дальнейшей передачи отснятого материала экспертному сообществу.

Итоги VI Корпоративного чемпионата профессионального мастерства АО «ОДК» планируется подвести до конца июля 2020 года. Победители Чемпионата по каждой из компетенций будут рекомендованы к участию в Корпоративном чемпионате RostecSkills-2020, который станет отборочным этапом для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»