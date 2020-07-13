Сертификация производства двигателей для гражданской авиации

13.07.2020, 9:07, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) подтвердило соответствие производственной организации требованиям Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21».

Полученный в июле текущего года сертификат распространяется на производство гражданских авиационных двигателей Д-30КУ/КП/КУ-154 и SaM146; также впервые действие сертификата расширено на изготовление компонентов двигателя ПД-14.

Сертификация производства двигателей для гражданской авиации является требованием статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации. Наличие сертификата Росавиации позволяет изготавливать и отгружать гражданские авиационные изделия потребителю. В соответствии с нормативными документами, сертификации с определенной периодичностью (раз в два года) подлежит производство гражданской продукции ПАО «ОДК-Сатурн»: двигателей Д-30КУ/КП/КУ-154 и SaM146, много лет выпускаемых предприятием. В результате проведенного 20 – 24 января 2020 года аудита ПАО «ОДК-Сатурн» подтвердило соответствие производственной организации требованиям новой редакции Федеральных авиационных правил, ФАП-21, вступившей в силу в декабре 2019 года. Другим важным итогом сертификационной кампании стало расширение перечня разрешенных работ. Речь идет о сертификации производства компонентов второго класса для авиационного маршевого двигателя ПД-14. ПАО «ОДК-Сатурн» в рамках производственной кооперации предприятий ОДК является поставщиком компрессора низкого давления (КНД) для двигателя ПД-14. Сертификация производства в Росавиации потребовалась для трех компонентов КНД: «диск вентилятора», «барабан бустера» и «вал вентилятора».

Одним из новшеств, связанных с реализацией требований новых Федеральных авиационных правил ФАП-21, стало создание на предприятии системы безопасности полетов, основными элементами которой являются разработка политики компании и целей в области безопасности полетов, управление рисками при изготовлении деталей, узлов и двигателя в целом, популяризация всех аспектов обеспечения безопасности полетов. Наличие этой системы на предприятии подтверждено аудитом Росавиации. В ходе работы комиссии по проверке условий производства и системы качества были рассмотрены вопросы организации управления; производственные и специальные процессы; управление проектными данными; определение годности к эксплуатации; метрологическое обеспечение производства; неразрушающий контроль; управление поставщиками; действия с продукцией с несоответствиями; обеспечение прослеживаемости материалов. Предприятие получило высокую оценку деятельности со стороны аудиторов, разработало и выполнило в установленные сроки план корректирующих действий и получило сертификат от Росавиации.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»