Повод для 950-летнего юбилея у Рыбинска точно есть

03.07.2020, 12:50, Главное

Теги: Иванов, История, Рыбинск, Усть-Шексна

На последнем заседании Ярославской областной думы неожиданно прозвучало мнение: решение о праздновании 950-летия Рыбинска в следующие году, как минимум спорное.

Историк и активный участник археологических раскопок поселения Усть-Шексна Леонид Иванов считает, что это не так:

– Вопрос о предистории Рыбинска занимал умы исследователей долгое время. Ведь всем было очевидно, что такое выгодное местоположение не могло не использоваться людьми издревле. Первым, кто предположил в 20-30-х годах прошлого столетия преемственность Рыбинска и Усть-Шексны, упомянутой в русской летописи – «Повести временных лет» – под 1071-м годом, был наш выдающийся земляк, краевед, председатель Рыбинского научного общества Алексей Алексеевич Золотарев. Его гипотеза оставалась долгие годы только догадкой, поскольку в те годы в городе не велось археологических раскопок. К тому же место впадения Шексны в Волгу скоро попало в «сферу интересов» Волголага и до конца 50-х годов не было доступно для исследований.

Начиная с рубежа 70-х-80-х гг. прошлого века в городе начали проводиться археологические разведки и раскопки. В их результате выяснилось, что слой Рыбной слободы на правом берегу Волги не содержит следов древнерусской эпохи, а на левом берегу при впадении Шексны в Волгу, напротив, такие слои имеются на большой площади. Эти слои можно соотнести с упоминаемым многими средневековыми письменными источниками XV-XVI в.в. центром волости Усть-Шексна – бывшего удельного Шехонского княжества, приобретенным женой великого князя московского Василия Темного и переданным ей впоследствии своему среднему сыну, князю Андрею Большому Угличскому.

Работы Рыбинской археологической экспедиции последних 30 лет позволили понять, что на левом берегу Волги располагалось поселение, чьи размеры и чей материальный облик сопоставимы с летописными городскими центрами Древней Руси. Естественно, что в истории достаточно примеров, когда и такие центры исчезали без следа под влиянием войн, эпидемий или стихийных бедствий. Но известны и иные примеры. Например, князь Юрий Долгорукий в середине XII века перенес город Переяславль (будущий Залесский) «от Клещина» на одноименном озере. Рязань в XIII-м столетии после ордынского разорения была перенесена в Переславль-Рязанский. Исторический предшественник Великого Новгорода IX-X веков располагался на Рюриковом городище. В названии нового города часто в таких случаях содержится отсылка к его предшественнику, а иногда новое поселение просто получало его название.

В XVI-м веке Рыбная слобода тоже носила «двойное» название. Например, еще в 1553 г., царь Иван Васильевич IV, направляясь на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь, (поводом для этой поездки было выздоровление от смертельной болезни, поразившей его после взятия Казани), следует от Углича «на Усть Шексны на Рыбную». Немец-опричник Генрих Штаден в своем плане завоевания Московии 1575г., представленном императору Священной Римской империи, говорит о посаде «Устье», что также зовется «Рыбная слобода», и который необходимо укрепить, поскольку «укрепив это место, можно легко перехватить всякое движение вверх или вниз по Волге». Лишь только в Смутное время название перестает быть двойным, а в 1608 г. первый раз записывается в записках шведского посла при дворе царя Василия Шуйского как «Рыбинск», но чаще употребляется как «Рыбный» или «Рыбное».

Что же было причиной для двойного названия? Носители топонимов (географичесикх названий) – люди. В конце XV -го века по приказу великого князя Ивана III был арестован и вскоре умер в заточении угличский князь Андрей Большой, владевший Усть-Шексной и землями вокруг нее по левому берегу Волги и обеим берегам Шексны. Рыболовные угодья (езы), на которых добывали осетровых рыб, на несколько десятков верст вверх от устья по реке Шексне были переданы в ведение Рыбной слободы. Чтобы не лишаться привычного места промысла, часть жителей Усть-Шексны пополнила ряды рыбных ловцов великокняжеской слободы, благодаря чему поселение начало носить двойное название – не только данное при учреждении, но и принесенное перебравшимися жителями с левого берега.

Даже названия храмов были схожими: с Петровской церкви на правом берегу Шексны при впадении ее в Волгу можно было видеть первый деревянный храм Рыбной слободы, также посвященный покровителям рыбаков – апостолам Петру и Павлу.

Лишь по мере записи в слободу новых ловцов, не живших ранее в Усть-Шексне, название посада могло перестать быть двойным, что случилось уже в пору Смутного времени начала XVII века.

В случаях «переноса» городских функций, поселение-предшественник могло не сразу утратить все из них. Например, в разоренной Рязани некоторое время продолжал располагаться двор епископа. Рюриково городище осталось резиденцией приглашаемых в Новгород князей.

С территории Усть-Шексны, предшественницы Рыбной слободы, например, только при Иване Грозном был переведен на правый берег Волги пункт сбора торговых пошлин (мыта) с проезжающих по воде и суше из Углича на Белоозеро и обратно.

Рост одного поселения, как правило, отражается упадком его предшественника. Наблюдения за культурным слоем на правом и левом берегу Волги показывает, что на фоне быстрого увеличения площади Рыбной слободы на рубеже XV-XVI вв. площадь культурного слоя Усть-Шексны сжимается до минимальных границ. Это также свидетельствует в пользу перетока населения с одного берега на другой и из одного поселения в другое.

Эти и другие исторические факты в совокупности с данными археологических раскопок убедительно доказывают – Рыбинск в следующем году может с чистой совестью праздновать 950-й день рождения. И не просто может, а должен, потому что его новый уважаемый возраст – неотъемлемая часть истории нашей страны.

Что касается мнения части депутатов, то мне кажется, главная причина – инерция мышления.

Долгое время в пору существования Советского Союза в учебниках, путеводителях, краеведческой литературе утверждалось, что Рыбинск вырос из небольшого поселения зависимых от власти рыбаков – великокняжеских «ловцов», и городом стал только при Екатерине II в 1777-м году. В 1977г. был торжественно отмечен 200-летний городской юбилей. При этом игнорировалось или не популяризировалось все, что в эту схему не умещалось. Например, появление Рыбной слободы как города на иностранных картах Московии еще в 1526 (!!!) году, наличие в Рыбной слободе воевод с конца 70-х годов XVII века, или учреждение Петром I в Рыбной слободе ратуши с дарованием «городовой печати» в 20-х годах XVIII века.

И тут вдруг «неожиданно» выясняется, что у города, оказывается, есть «дополнительные» семь веков истории! При этом он никогда не был просто маленькой, незаметной для «большой истории» деревней, а был свидетелем и участником многих ключевых ее событий и страниц. Следы этих семи веков скрыты в земле, в культурном слое. Они не выражены в сохранившихся и открытых ежедневному обзору старинных постройках или храмах, а доступны только при раскопках. Как тут не появиться подозрениям или сомнениям?! А чтобы их развеять – нужно читать специальную литературу, изучать исторические источники – дело, требующее усилий и времени.

Напомню, в 2002 году из отделения истории РАН пришло письмо одному из местных краеведов. Тогда, в начале 2000-х, в Центр изучения Древней Руси Института истории РАН этим краеведом были посланы лишь публикации в рыбинских газетах о раскопках Усть-Шексны. Основной мотив полученного в ответ заключения за подписью доктора исторических наук В.А.Кучкина – недостаточность данных для выводов о раннем историческом возрасте Рыбинска: «по возрасту одного найденного бревна, пусть даже датированного 1063 годом, нельзя судить о времени возникновения целого поселения».

Кроме этого, обращалось внимание на отсутствие некоторых признаков города у раскопанной Усть-Шексны. Указывалось также на недоказанность непрерывности существования поселений.

Эту двадцатилетней давности переписку и привлекают в обоснование своей позиции некоторые депутаты, выступающие против юбилея.

Но 20 лет для науки – огромный срок. За это время археологическими раскопками на Усть-Шексне обнаружены не только следы крупного металлургического производства, но и ювелирных мастерских, деревообрабатывающего и ряда других ремесел. Выявлена усадебно-дворовая застройка, характерная для древнерусских городов. Найдены поливные плитки и фрагменты кирпича-плинфы, использовавшиеся при строительстве каменных храмов домонгольской Руси. Обнаружены материальные следы административно-политических функций, включая вислые свинцовые печати, оставшиеся от грамот новгородских посадников и князя Давыда Святославича конца XI века, суздальского князя Юрия Долгорукого и греческих церковных иерархов середины XII века, великого владимирского князя Юрия Всеволодовича, погибшего на Сити в 1238 году.

По количеству найденных вислых печатей Усть-Шексна сегодня превосходит все окрестные древнерусские города – Ростов, Ярославль, Переславль-Залесский, Углич.

Уникальными находками во время плановых раскопок на границе культурного слоя и нетронутого деятельностью людей материка стали два клада арабских серебряных монет-дирхемов конца X века – очевидный признак участия Усть-Шексны в международной торговле по Великому Волжскому пути. В 2016 году был найден небольшой клад ордынских медных монет XIV-XV вв. Эти и многие другие артефакты находятся в экспозиции Рыбинского музея-заповедника, доступны в его электронном каталоге в сети Интернет. Каждый, включая оппонентов, может их изучить и сделать выводы. К сожалению, не каждый утруждает себя этим.

Выяснилось также, что Рыбная слобода, основанная в конце XV в. великим князем московским Иваном III как инструмент экономического противостояния промысловой Усть-Шексне (находившейся тогда во владении его брата Андрея Большого Угличского), испытала к началу шестнадцатого столетия многократный рост территории – десять кварталов современного исторического центра. И даже попала на карты Великого Московского княжества начала XVIв. в качестве города! Но случилось это в то время, когда независимый от Москвы удел угличского князя после его гибели в заключении Иваном III был ликвидирован, рыбные ловли по Шексне были переданы ловцам новой слободы, а площадь культурного слоя на левом берегу Волги при впадении в нее Шексны сократилась до минимальной. При этом в результате анализа средневековых письменных источников выяснилось, что в XVI-м веке бытовало двойное наименование нового поселения: Рыбная слобода именовалась «посадом Устье», или «на Усть-Шексны».

Именно накопленный за 20 лет исследований материал, отраженный в многочисленных научных публикациях, докладах на российских и международных научных конференциях – позволил руководству Российской Академии наук в прошлом году пересмотреть сделанные в 2002 г. выводы и констатировать: «Многолетние археологические исследования на побережье при впадении Шексны в Волгу подтвердили существование здесь крупного поселения, возникшего не позднее начала XI в. Полученные материалы характеризуют его как крупный, далеко не рядовой по размерам торгово-ремесленный центр с очевидными административными функциями. По совокупности археологических признаков поселение имело городской характер, однако было лишено укреплений…».

И сейчас странно слышать, что кто-то считает поступившее весной 2019г. в Администрацию Рыбинска письмо президента Российской академии наук о возможности празднования 950-летия города в 2021-м году «частным мнением». Видимо, критики – депутаты, некоторые жители Рыбинска – просто не в курсе того, как готовятся такие документы. И уж точно они не читали федеральный закон №253-ФЗ «О Российской академии наук», регулирующий, в частности, статус Президента Академии. Они даже не обратили внимание на начало письма, прямо говорящего, что оно направлено главе города Рыбинска Денису Добрякову от имени всей РАН. До подписания президентом РАН такое письмо проходит согласование у руководителей профильных подразделений и институтов РАН.

Вероятно, оппоненты не догадываются, что такое письмо Академии имеет статус заключения о достоверности даты основания города и его исторического значения. Оно также может использоваться Рыбинском для подачи заявки на включение в федеральный туристический маршрут «Золотое кольцо».