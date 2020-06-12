Система маркировки товаров
 

Система маркировки товаров

12.06.2020, 15:17, Детали
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Система маркировки способна вывести бизнес на новый уровень. Она уменьшит количество контрафакта на российском рынке. Если верить статистике, то каждый четвертый товар, продаваемый на рынке, является поддельным или нелегальным. Маркировка позволит организовать контроль товаров и сделать рынок более прозрачным. Это приведет к стремительному снижению количества контрафакта.

Планируется, что введение маркировки основных групп товаров будет сделано к 2024 году. Маркировка будет полезна как бизнесу, так и государству, покупателям. Бизнесу маркировка позволит выйти на новый уровень. Прибыль увеличится без повышения цен за счет увеличения объема закупок оригинальных продуктов, увеличения объемов производства маркированных товаров, снижения себестоимости легальных товаров, увеличения объема подлинной продукции. Также можно будет оптимизировать процессы издержек за счет предоставления покупателем достоверной информации об остатках и отслеживания движения товаров. Повысится уровень лояльности покупателей.

система маркировки товаров

Государству маркировка позволит сократить объёма незаконного товарооборота, повысить собираемость налогов и пошлин. Также она поможет улучшить уровень жизни граждан, поскольку с рынка будут удалены все нелегальные товары. Маркировка обеспечит развитие высокотехнологичных решений обработки данных.

Потребителям маркировка будет не менее выгодна, чем бизнесу. Она позволит получить гарантию покупки качественного и оригинального товара. Также она обезопасить защитит жизнь потребителей за счет покупки ими качественных продуктов: пищевых, лекарственных и т.д. С помощью маркировки можно будет упростить защиту прав потребителей. Выяснить подлинность товаров можно будет еще до покупки. Для этого достаточно будет отсканировать код на смартфон. Также можно будет подать жалобу в онлайн-режиме, если будет обнаружена подделка.

Маркировка позволит отследить весь путь товара, начиная от его выпуска до конечной реализации потребителю. Все перемещения будут фиксироваться в специальной системе. Производитель будет делать коды на товар. Смена прав собственности будет зафиксирована в маркировочной системе. При продаже кассир будет опознавать сканером код маркировки товара, и выдавать чек потребителю. Чек поступит в систему маркировки. С помощью него покупатель сможет проверить подлинность товара через специальное приложение.



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