Прессы для утилизации отходов

12.06.2020, 15:11, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Промышленность, Экология

На любом производственном объекте или торговом предприятии образуются и накапливаются отходы. Мусор требует правильного складирования и утилизации. Справиться с большим количеством мусора не так просто. Очень важно учитывать, что некоторый мусор нужно утилизировать правильно. Поэтому на предприятиях применяются специальные прессы для мусора. Они позволяют оптимизировать затраты и упростить процесс вывоза и уничтожения мусора. Такое оборудование при помощи сокращения отходов имеет множество достоинств. Оно позволяет уменьшить число транспорта для вывоза, сократить расходы и упростить процедуру размещения ненужных отходов.

Приобрести пресс для отходов вы сможете в компании “Нетмус”. Здесь предлагаются функциональные прессы по доступной стоимости. Все прессы делятся на несколько разновидностей в зависимости от перерабатываемого мусора, типа отходов. Вы можете выбрать стационарные модели, шнековые, компакторы мобильные.

Стационарные модели считаются самыми функциональными. Они ставятся в компаниях, в которых объем отходов не превышает 500 кубометров в месяц. Такие прессы идеально подойдут для мусора твердого по составу. Они отличаются конструкцией, включающей в себя пресс и модели съемного типа. После того, как контейнеры заполнятся, система подаст сигнал об этом. В данном случае нужно будет просто заменить отсек на другой.

Мобильные изделия включают в свою конструкцию присущую часть и контейнеры. Такая конструкция является единым целым. Они именуются моноблоками. Монтируются они на различных объектах, где объем отходов не превышает 250 кубометров в месяц.

Шнековые конструкции характеризуются присутствием специальной устройства прессования. Они изготавливаются в стационарном или блочном виде. Такие прессы разрушают отходы и помещают их в контейнер за счёт шнека. Такой же принцип применяют в мясорубках. Он позволяет измельчить отходы и грамотно их утилизировать.

Стоимость оборудования будет зависеть от изготовителя, качества оборудования, его производительности и целей использования. Монтаж прессов поможет вам соблюсти санитарные требования и сделать ваше производство более эффективным. Работа крупного предприятия обычно может повлечь за собой образование большого количества отходов. Их прессование и дальнейший вывоз является наиболее оптимальным вариантом.