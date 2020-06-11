В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести смартфоны и аксессуары в кредит

11.06.2020, 9:34, Новости

Теги: Tele2, Бизнес, Технологии

Оператор продолжает развивать партнерские программы и создает для своих клиентов выгодные и простые предложения в самых различных сферах.

Новый сервис кредитования для жителей стран СНГ заработал во всех салонах связи Tele2. Воспользоваться предложением могут граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

Предложение распространяется на смартфоны, планшеты, «умные вещи» − часы, наушники, аксессуары. Кредит предоставляется на срок до полугода под 5,2% в месяц, а его максимальная сумма составляет 35 000 рублей.

Чтобы получить заем, получателю-нерезиденту необходимо внести 30% стоимости приобретаемого устройства, а также иметь регистрацию на территории РФ и быть официально трудоустроенным в российской компании.

Сегодня в фирменной рознице Tele2 в кредит приобретается порядка 20% гаджетов и аксессуаров. Средний чек на покупку устройств с привлечением займа составляет 11 000 рублей и помимо покупки смартфона включает сопутствующие товары − аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения. Чаще всего в кредит в салонах связи приобретают устройства брендов Samsung и Xiaomi.

Заем в рамках данной программы предоставляет партнер Tele2 − ООО «МКК «Кредит Лайн», работающий под брендом Paylate.ru (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2120150001955).