День России пройдет в онлайн-формате

08.06.2020, 11:39, Новости

Теги: Безопасность, Интернет, Праздник

В Рыбинске общенациональный праздник День России пройдет в онлайн-формате.

Условия проведения мероприятий дистанционно продиктованы эпидемической обстановкой. Тем не менее, в условиях соблюдения ограничительных мер каждый может принять участие в праздничных мероприятиях.

В социальных сетях рыбинцы могут принять участие в различных челленджах, флешмобах и акциях.

– Ограничения по проведению массовых мероприятий пока продолжают действовать, поэтому большинство мероприятий пройдет онлайн. Но программа разнообразная, принять участие и отметить большой праздник нашей страны сможет каждый, – рассказала Марина Воронина, начальник управления культуры.

Так с 8 по 12 июня проходит всероссийская акция «Окна России». Чтобы поучаствовать, нужно украсить свои окна надписями и рисунками, посвященными России в целом или своему городу. Для оформления можно использовать краски, наклейки, трафареты. Главное – чтобы результат работы было видно с улицы.

Также рыбинцам 12 июня предлагают принять участие в общероссийском исполнении гимна нашей страны. На странице культуры Рыбинска в социальной сети «ВКонтакте» сформирован блок, где перечислены все акции (https://vk.com/kulturarybinska?w=wall-94281580_5680).

Вживую состоится выступление муниципального духового оркестра имени А.Щацкого. Концерты пройдут в знаковых местах: у памятника Льву Ошанину, на бульваре Ушакова и на площадях имени П.Ф. Дерунова и маршала Жукова.

Творческие коллективы готовят праздничную программу в различных микрорайонах. Концерты пройдут в Переборах и на Слипе, на площади имени Анатолия Герасимова в Волжском и у библиотечного центра «Радуга», отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, на 8 июня всего с начала периода пандемии в области выявлены 3714 заболевших новой коронавирсуной инфекцией.

Из них в Ярославле – 2025, в Рыбинске – 453, в Гаврилов-Ямском районе – 197, в Ярославском – 194, в Ростовском – 165, в городском округе Переславль-Залесский – 158, в Рыбинском районе – 111, в Тутаевском – 108, в Некрасовском – 70, в Борисоглебском – 61, в Большесельском – 52, в Угличском – 39, в Некоузском – 28, в Даниловском – 19, в Пошехонском – 14, в Брейтовском – 9, в Первомайском – 6, в Мышкинском – 3, в Любимском – 2.

По официальным данным общее количество выздоровевших – 1180, умерли 15 человек.

Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки 779 пациентов, из них 282 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 497 – с типичной клиникой COVID-19.

В обязательной изоляции остаются вернувшиеся из-за границы – 164 человека.

На карантине – 3100 контактировавших с заболевшими.