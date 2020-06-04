Сбербанк и Google предложили предпринимателям Ярославской области новый обучающий проект

04.06.2020, 15:53, Бизнес

Теги: Бизнес, Интернет, Миронов, Сбербанк, Технологии

Сбербанк, Google и правительство Ярославской области провели онлайн-встречу с предпринимателями региона.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя пПравления Сбербанка Анатолий Попов, глава Google Россия Юлия Соловьева и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Встреча собрала более 1500 предпринимателей региона, а также тех, кто только планирует открыть собственное дело, включая студентов. Участники обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса Ярославля и области в период пандемии COVID-19 и возможности совместной обучающей программы Сбербанка и Google «Бизнес класс».

– Сейчас как никогда важен диалог властей и предпринимателей, чтобы минимизировать потери от пандемии для малого и среднего бизнеса, который составляет весомую часть экономики региона, отметил Дмитрий Миронов. – Мы со своей стороны, приняли и реализуем несколько пакетов мер поддержки для пострадавших отраслей и продолжаем разрабатывать новые. Я надеюсь, что и внутри бизнес-сообщества будет организована партнёрская работа по совместному преодолению кризисных явлений и связанных с этим экономических проблем. Обмен практическим опытом поможет в адаптации бизнеса к новым реалиям».

«Бизнес класс» — это бесплатная программа, которая помогает предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Проект стартовал в апреле 2016 года и сегодня насчитывает около 730 000 зарегистрированных пользователей во всех регионах страны. По окончании программы 92% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам, а 59% обученных предпринимателей уже улучшили свои бизнес-показатели: рост выручки и прибыли, появление новых клиентов. Согласно оценкам экспертов PwC, благодаря участию в программе «Бизнес класс» предприниматели уже создали более 52 тысяч новых рабочих мест и более 14 тысяч новых бизнесов в сфере малого и среднего предпринимательства.

– Мы понимаем, насколько важно сегодня максимально поддержать бизнес, и Сбербанк многое делает в этом направлении, – считает Анатолий Попов. – Кроме первоочередных антикризисных мер, таких как программы льготного кредитования, снижение тарифов мы также даем бизнесу доступ к лучшим знаниям и экспертизе. Нашему с Google проекту — бесплатной онлайн-программе развития предпринимательских навыков «Бизнес класс» 4 года. Сегодня в «Бизнес классе» 730 тысяч участников по всей России. 4000 из них – ярославские предприниматели. Это не просто цифры, это реальные кейсы успеха. 59% действующих предпринимателей, выпускников программы, отметили, что учеба улучшила их бизнес-показатели: средний чек, количество клиентов, выручку. Каждый десятый из начинающих открывает бизнес уже во время учебы или в течение 3–4 месяцев после нее. 7% «новичков» с помощью приобретенных знаний нашли новую работу или получили повышение.

В связи с пандемией коронавируса и непростой экономической ситуацией в стране программа была адаптирована. В частности, был разработан специальный антикризисный хаб, на котором собраны видеосоветы о мерах компенсации падения спроса и выручки от предпринимателей из наиболее пострадавших от кризиса областей, рекомендации по организации удаленной работы, статьи и ссылки на полезные ресурсы, а также вебинары от экспертов-практиков.

– В такие непростые времена особенно важно поддерживать предпринимателей и быстро реагировать на их запрос, – добавила Юлия Соловьева. – Поэтому практически мгновенно после начала карантина в рамках “Бизнес класса” появился антикризисный хаб и серия видеоуроков, в которых представители пострадавших от кризиса областей рассказывают о том, как трансформируют свои компании, чтобы пережить кризис и адаптироваться к новым условиям. В целом мы видим, что во время карантина количество времени, которые пользователи проводят на сайте, увеличилось практически в шесть раз. Это значит, что “студенты” находят у нас полезный и отвечающий их актуальным запросам контент. Мы надеемся, что новые знания помогут владельцам кафе и ресторанов, представителям туристической индустрии и предпринимателям из других сфер эффективно перезапустить свой бизнес в новых условиях. Благодаря участию в программе “Бизнес класс” предприниматели уже создали более 52 тысяч новых рабочих мест и более 14 тысяч новых бизнесов в сфере СМБ. Надеемся, что их число будет сохраняться и даже расти и в посткризисном мире.

Во время встречи, Дмитрий Миронов сообщил, что в регионе принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Ярославской области на 2020 год. В их числе снижение налоговых ставок для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения; освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году от налога на имущество, а также от транспортного налога. Кроме того, в области в два раза снижается стоимость патентов для малого бизнеса. По итогам II квартала будут освобождены от налога на имущество арендодатели коммерческой торговой недвижимости, если они в этот период аннулировали арендную плату арендаторам, деятельность которых была временно приостановлена. Антикризисные займы от Фонда поддержки предпринимательства смогут получить предприятия МСП из всех отраслей экономики, а не только из признанных особо пострадавшими от пандемии коронавируса. Меры поддержки пострадавших из-за коронавирусной инфекции отраслей получат те, кто не допустит массовых сокращений работающих.