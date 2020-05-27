«Карусель» и iGooods впервые запускают доставку в Рыбинске

27.05.2020, 10:42, Новости

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Жители Рыбинска смогут купить продукты онлайн в торговой сети «Карусель» с помощью сервиса iGooods.

Доставка будет производиться из гипермаркета по адресу ул. Бабушкина, 29. Заказ можно сделать через сайт и приложение iGooods.

В Ярославской области проживает 1,27 млн человек, Рыбинск – второй по численности город в регионе, где живут 186 тыс. человек. При этом почти треть населения области – пенсионеры. Для этой возрастной группы доставка продуктов особенно актуальна: стоять в очередях, носить тяжелые сумки нелегко, а доставка сэкономит время, силы и поможет избежать спонтанных покупок. В период пандемии онлайн-шопинг приобрел социальную функцию и стал наиболее безопасным способом купить необходимые товары.

– Мы расширяем присутствие сервиса в Ярославской области. Опыт работы в столице региона показал, что жителям интересна услуга доставки продуктов, особенно в период пандемии. Наш партнер «Карусель» предоставляет широкий выбор товаров, которые будут востребованы и у онлайн-аудитории покупателей. В дальнейшем мы намерены расширять сотрудничество с сетью и делать доступной доставку для большего количества россиян, – сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

В электронный каталог продукции, доступной для заказа, входит до 30 тыс. товаров в зависимости от конкретного гипермаркета. Покупатели смогут заказать продукцию из бакалеи, свежие фрукты, овощи, безалкогольные напитки, а также бытовую химию и товары повседневного спроса. Все цены на продукты идентичны ценам в гипермаркетах «Карусель», также на товары действуют актуальные распродажи и скидки из регулярных каталогов. Стоимость услуги от 199 рублей и может меняться в зависимости от удаленности доставки и веса заказа. Сервис будет доставлять продукты в Центральный, Западный, Шекснинский, Восточный районы, часть Южного района, Карелино и Заволжье. География и ассортимент продукции будут расширяться.

– Мы понимаем, что в текущей ситуации необходимо предоставить возможность совершать покупки продуктов питания и товаров для дома не только офлайн, но и онлайн. Отправляясь в гипермаркет «Карусель» или заказывая доставку на дом через партнерский сервис, покупатель обеспечивает семью всем необходимым на продолжительное время. Онлайн-покупка более не является дополнительным сервисом, скорее, это новая действительность, плотно вошедшая в жизнь покупательская привычка в условиях пандемии. На фоне растущего спроса на услугу, мы продолжаем развивать сотрудничество с iGooods, чтобы покупатели в разных регионах присутствия нашей сети совершали покупки удобно и безопасно, – прокомментировал управляющий директор розничной сети «Карусель» Денис Ткач.