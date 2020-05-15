80 процентов ярославских компаний получили помощь в погашении кредитов

15.05.2020, 16:18, Новости

Теги: Бизнес, Промышленность

По причине сокращения доходов у ярославских предприятий возникли трудности с платежами по действующим кредитам.

За полтора месяца с 20 марта по 6 мая от субъектов малого и среднего предпринимательства в банки региона были поданы 962 заявки на реструктуризацию кредитов, то есть на отсрочку платежей либо на предоставление более щадящего графика выплат. Из общего числа обращений 765 заявок (80%) одобрено, ещё 73 находились на рассмотрении (на дату 06.05.2020), утверждают в региональном отделении Банка России.

548 бизнесменов, а это 57% всех обратившихся в банки, попросили отсрочку по платежам в рамках 106-го ФЗ, так называемого «закона о кредитных каникулах». Он вступил в силу 3 апреля и дает право на кредитные каникулы всем субъектам МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики. Законом установлен 5-дневный срок рассмотрения такой заявки банком. В 85% случаев поданные заявки были одобрены, каникулы получили 466 предпринимателей. По собственным программам банков по реструктуризации подано 414 заявок, одобрено три четверти из них – 313 обращений представителей малого и среднего бизнеса.

– Важно, чтобы компании, которые официально не попадают в категории пострадавших от пандемии и формально не могут претендовать на кредитные каникулы, имели шансы получить поддержку в виде корректировки своих кредитных обязательств. Банк России рекомендовал кредитным организациям быть максимально лояльными к клиентам и ведет мониторинг того, как исполняются эти рекомендации. Мы видим, что банки идут навстречу малому бизнесу, вне зависимости от того, к какой отрасли относится заемщик: переносят сроки платежей, снижают их размер, используют другие возможные меры для обеспечения посильности долга, – отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Другой мерой поддержки МСП, принятой на государственном уровне, являются кредиты на обеспечение занятости, так называемые «нулевые кредиты на зарплату». На получение кредита под 0% подали заявку 544 ярославских субъекта МСП, из них на 6 мая 387 компаний уже получили заемные средства на сумму 438,5 млн рублей. Из числа обратившихся 80% – малые предприятия, остальные 20% – индивидуальные предприниматели.