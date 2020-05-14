Работники ПАО «ОДК-Сатурн» удостоены президентских стипендий

14.05.2020, 14:30, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

Девять представителей ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») в числе 24 работников предприятий ОДК стали президентскими стипендиатами.

Деятельность специалистов ПАО «ОДК-Сатурн» отмечена в секции «Авиационные системы, комплексы и перспективные материалы» в номинации «За значительный вклад в создание прорывных технологий в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства».

– Деятельность работников ПАО «ОДК-Сатурн» традиционно признается на самых высоких уровнях, и, безусловно, нам очень приятно, что специалисты рыбинского предприятия, которое всегда было и остается на острие развития технологий, технических решений, стали президентскими стипендиатами. Выполненные ими работы стали весомым вкладом в инновационное развитие и реализацию перспективных проектов компании и корпорации в целом, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Стипендиатами от ПАО «ОДК-Сатурн» признаны:

– начальник конструкторско-расчетной бригады камер сгорания подразделения, подчиненного генеральному конструктору Павел Голубев, ведущий инженер лабораторно-производственного корпуса № 790 Павел Козляков, начальник конструкторской бригады внешних коммуникаций подразделения, подчиненного генеральному конструктору Андрей Милющенков, ведущий инженер-конструктор конструкторского отдела систем инженерного анализа подразделения, подчиненного генеральному конструктору Майя Михеева с темой «Разработка воздуховода»;

– начальник управления технологической подготовки производства подразделения, подчиненного главному инженеру Сергей Гущин с темой «Создание оправки для обработки фасонных внутренних поверхностей валов ГТД на станках с ЧПУ»;

– начальник конструкторского отдела управления технологической подготовки производства подразделения, подчиненного главному инженеру Михаил Елкин с темой «Разработка многорезцовой расточной оправки для обработки профильных внутренних поверхностей валов ГТД на станках с ЧПУ»;

– начальник производства спецтехники группы сопровождения производства спецтехники подразделения, подчиненного директору производства Панкратов Евгений с темой «Разработка технологии и оборудования для получения монокристаллических отливок перспективного изделия двигателя ГТД, с зажатыми геометрическими параметрами, ранее не получаемыми методом литья по выплавляемым моделям и оборудования разработанного для обеспечения процесса литья с более высокими экономическими показателями»;

– начальник отдела автоматизации многокоординатной обработки и программирования специализированного оборудования с ЧПУ экспериментально-технологического цеха подразделения, подчиненного главному инженеру Иван Синицын с темой «Внедрение технологий адаптивной обработки бесприпусковых штамповок лопаток изделий SaM146, ПД-14»;

– заместитель начальника отдела по развитию лезвийных методов обработки и перспективных разработок экспериментально-технологического цеха подразделения, подчиненного главному инженеру Сергей Тарасов с темой: «Разработка технологии высокоскоростной механической обработки изготовления тонкостенных и маложестких

деталей из титановых сплавов изделий спецтехники (силовая установка) за счет применения инструмента на основе поликристаллического кубического нитрида бора без титановой связки».

Стипендия работникам ОПК учреждена в 2013 году и выплачивается в размере от 350 до 500 тысяч рублей в год за достижения в отрасли на основании соответствующего указа Президента России Владимира Путина. Данная стипендия назначается Президентом РФ по представлению Правительства. Один и тот же человек может получать грант неоднократно, но не чаще одного раза в три года.

Пресс-служба ПАО «ОДК-Сатурн»