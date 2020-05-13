Правила оформления сертификата ISO 9001
13.05.2020, 21:52, Рекомендуем
Теги: Бизнес, Промышленность
Сертификат менеджмента качества ISO 9001 подтверждает внедрение на предприятии эффективной системы управления рисками. Сертификат соответствия ISO 9001 можно получить при условии, что в организации была внедрена система, что подтверждается результатами проводимого аудита.
Особенности оформления сертификата ISO 9001
Получение сертификата системы менеджмента ISO 9001, как и внедрение самой системы, не обязательно. Но оно дает организациям большое количество преимуществ. Среди них:
- повышение эффективности процессов в компании;
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- снижение затрат компании, которые могли быть связаны с выпуском бракованного или некачественного товара;
- выделение среди конкурентов и получение преимуществ в тендерах.
Для получения сертификата систем качества ISO 9001 предприятие должно подтвердить, что оно отвечает требованиям:
- правильное определение процедур, оказывающих влияние на качество выпускаемого товара или оказываемой услуги;
- постоянное совершенствование внедренной системы, в подтверждение действия которой оформлен сертификат менеджмента ISO 9001;
- достаточное образование и квалификация у сотрудников организации;
- поддержание связи с заказчиками и клиентами СМК. При получении от них замечаний по качеству товара или услуги необходимо своевременно реагировать, корректируя действующую систему менеджмента;
- постоянное проведение внутренних аудитов для корректировки СМК.
Дополнительные данные по получению сертификата качества ISO 9001 вы сможете узнать, обратившись в центр ЕАС.
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Документы и порядок оформления
Получение сертификата ISO 9001, свидетельствующего о соответствии требованиям стандарта, потребует предоставления документов. Среди них:
- ИНН, ОГРН;
- уставная документация;
- ФИО специалистов, назначаемых внутренними аудиторами;
- данные по деятельности предприятия, включая ассортимент выпускаемого товара или оказываемых услуг.
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Чтобы получить сертификат ISO 9001 нужно пройти этапы:
- Предоставление данных в орган сертификации.
- Разработка СМК с учетом ГОСТа применимо к конкретному предприятию.
- Внедрение СМК и проведение корректировки.
- Окончательный аудит, назначение обученных внутренних аудиторов.
- Оформление сертификата ГОСТ ISO 9001 и его получение клиентом.
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