Правила оформления сертификата ISO 9001
 

Правила оформления сертификата ISO 9001

13.05.2020, 21:52, Рекомендуем
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Сертификат менеджмента качества ISO 9001 подтверждает внедрение на предприятии эффективной системы управления рисками. Сертификат соответствия ISO 9001 можно получить при условии, что в организации была внедрена система, что подтверждается результатами проводимого аудита.

Особенности оформления сертификата ISO 9001

Получение сертификата системы менеджмента ISO 9001, как и внедрение самой системы, не обязательно. Но оно дает организациям большое количество преимуществ. Среди них:

  • повышение эффективности процессов в компании;
  • улучшение качества выпускаемой продукции;
  • снижение затрат компании, которые могли быть связаны с выпуском бракованного или некачественного товара;
  • выделение среди конкурентов и получение преимуществ в тендерах.

Для получения сертификата систем качества ISO 9001 предприятие должно подтвердить, что оно отвечает требованиям:

  • правильное определение процедур, оказывающих влияние на качество выпускаемого товара или оказываемой услуги;
  • постоянное совершенствование внедренной системы, в подтверждение действия которой оформлен сертификат менеджмента ISO 9001;
  • достаточное образование и квалификация у сотрудников организации;
  • поддержание связи с заказчиками и клиентами СМК. При получении от них замечаний по качеству товара или услуги необходимо своевременно реагировать, корректируя действующую систему менеджмента;
  • постоянное проведение внутренних аудитов для корректировки СМК.

Дополнительные данные по получению сертификата качества ISO 9001 вы сможете узнать, обратившись в центр ЕАС.

Цент ЕАС готов предложить сертификацию не только в отношении внедренных СМК для любых видов деятельности. Перейдя по ссылке, вы сможете ознакомиться с некоторыми из них подробнее.

Документы и порядок оформления

Получение сертификата ISO 9001, свидетельствующего о соответствии требованиям стандарта, потребует предоставления документов. Среди них:

  • ИНН, ОГРН;
  • уставная документация;
  • ФИО специалистов, назначаемых внутренними аудиторами;
  • данные по деятельности предприятия, включая ассортимент выпускаемого товара или оказываемых услуг.

В центре ЕАС помогут оформить сертификаты или декларации на товар или услуги, лицензии и другие разрешительные документы. Точный перечень документации по прохождению процедур вы можете получить, обратившись к сотрудникам по телефону или на сайте ЦС. Читать далее.

Чтобы получить сертификат ISO 9001 нужно пройти этапы:

  1. Предоставление данных в орган сертификации.
  2. Разработка СМК с учетом ГОСТа применимо к конкретному предприятию.
  3. Внедрение СМК и проведение корректировки.
  4. Окончательный аудит, назначение обученных внутренних аудиторов.
  5. Оформление сертификата ГОСТ ISO 9001 и его получение клиентом.

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