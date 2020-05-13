Правила оформления сертификата ISO 9001

13.05.2020, 21:52, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Промышленность

Сертификат менеджмента качества ISO 9001 подтверждает внедрение на предприятии эффективной системы управления рисками. Сертификат соответствия ISO 9001 можно получить при условии, что в организации была внедрена система, что подтверждается результатами проводимого аудита.

Особенности оформления сертификата ISO 9001

Получение сертификата системы менеджмента ISO 9001, как и внедрение самой системы, не обязательно. Но оно дает организациям большое количество преимуществ. Среди них:

повышение эффективности процессов в компании;

улучшение качества выпускаемой продукции;

снижение затрат компании, которые могли быть связаны с выпуском бракованного или некачественного товара;

выделение среди конкурентов и получение преимуществ в тендерах.

Для получения сертификата систем качества ISO 9001 предприятие должно подтвердить, что оно отвечает требованиям:

правильное определение процедур, оказывающих влияние на качество выпускаемого товара или оказываемой услуги;

постоянное совершенствование внедренной системы, в подтверждение действия которой оформлен сертификат менеджмента ISO 9001;

достаточное образование и квалификация у сотрудников организации;

поддержание связи с заказчиками и клиентами СМК. При получении от них замечаний по качеству товара или услуги необходимо своевременно реагировать, корректируя действующую систему менеджмента;

постоянное проведение внутренних аудитов для корректировки СМК.

Дополнительные данные по получению сертификата качества ISO 9001 вы сможете узнать, обратившись в центр ЕАС.

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Документы и порядок оформления

Получение сертификата ISO 9001, свидетельствующего о соответствии требованиям стандарта, потребует предоставления документов. Среди них:

ИНН, ОГРН;

уставная документация;

ФИО специалистов, назначаемых внутренними аудиторами;

данные по деятельности предприятия, включая ассортимент выпускаемого товара или оказываемых услуг.

В центре ЕАС помогут оформить сертификаты или декларации на товар или услуги, лицензии и другие разрешительные документы. Точный перечень документации по прохождению процедур вы можете получить, обратившись к сотрудникам по телефону или на сайте ЦС. Читать далее .

Чтобы получить сертификат ISO 9001 нужно пройти этапы:

Предоставление данных в орган сертификации. Разработка СМК с учетом ГОСТа применимо к конкретному предприятию. Внедрение СМК и проведение корректировки. Окончательный аудит, назначение обученных внутренних аудиторов. Оформление сертификата ГОСТ ISO 9001 и его получение клиентом.

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