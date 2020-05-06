В Рыбинске завершился отопительный сезон

06.05.2020, 11:57, Новости

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго

В Рыбинске с 6 мая завершился отопительный сезон 2019-2020 годов. Соответствующее постановление подписано в администрации города.

С сегодняшнего дня от централизованного теплоснабжения отключены объекты социальной сферы и жилищного фонда, а также все другие потребители тепловой энергии. В ближайшее время на котельных, наружных теплосетях и внутренних инженерных системах начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону.

Для проведения ремонтных и профилактических работ часть котельных будет остановлена полностью с прекращением подачи горячей воды потребителям, отметили в пресс-служба администрации Рыбинска.

План-график работы котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период 2020 года: