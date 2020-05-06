В Рыбинске завершился отопительный сезон
 

В Рыбинске завершился отопительный сезон

06.05.2020, 11:57, Новости
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В Рыбинске с 6 мая завершился отопительный сезон 2019-2020 годов. Соответствующее постановление подписано в администрации города.

С сегодняшнего дня от централизованного теплоснабжения отключены объекты социальной сферы и жилищного фонда, а также все другие потребители тепловой энергии. В ближайшее время на котельных, наружных теплосетях и внутренних инженерных системах начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону.

Для проведения ремонтных и профилактических работ часть котельных будет остановлена полностью с прекращением подачи горячей воды потребителям, отметили в пресс-служба администрации Рыбинска.

План-график работы котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период 2020 года:

№ п/п

Обслуживаемый район

Наименование предприятий и котельных

Период остановки
котельной

Период прекращения подачи ГВС

Примечание

1

мкр. Веретье 1,2,3
ул. Солнечная

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Веретье»

с 18.05.2020
по 31.05.2020

с 18.05.2020
по 31.05.2020

14 суток

2

мкр. Прибрежный
с/к «Метеор»

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Бабушкина»

Межотопительный период

с 18.05.2020
по 31.05.2020

В Межотопительный период переключение подачи ГВС на котельную «Веретье»

3

мкр. Северный (кроме адресов, указанных в строке 4 данной таблицы)

ООО «Рыбинская генерация»,  котельная «Поток»

с 15.06.2020
по 28.06.2020

с 15.06.2020
по 28.06.2020

14 суток

4

жилые дома по ул. Зои Космодемьян-ской, д.19; ул. Баженова, д.15, д.32; ул. Ак. Губкина, д.26, д.30; школа № 13; д/с № 38; СДЮШОР № 6; МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Поток»

Межотопительный период

Межотопительный период

Межотопительный период

5

мкр. Мариевка (кроме ул. Полиграфская)

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Призма»

Межотопительный период

с 29.06.2020
по 12.07.2020

В Межотопительный период переключение подачи ГВС на котельную «Тема»

6

мкр. Мариевка
ул. Полиграфская

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Тема»

с 29.06.2020
по 12.07.2020

с 29.06.2020
по 12.07.2020

14 суток

7

мкр. Зачерёмушный

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Магма»

Межотопительный период

с 13.07.2020
по 26.07.2020

В Межотопительный период переключение подачи ГВС на котельную «Полиграф»

8

мкр. Слип

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Слип»

с 03.08.2020
по 16.08.2020

с 03.08.2020
по 16.08.2020

14 суток

9

мкр. Копаево

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Сельхозтехника»

с 03.08.2020
по 16.08.2020

с 03.08.2020
по 16.08.2020

14 суток

10

ГСУСО «Рыбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
пр. Ген. Батова, д.58

ООО «Рыбинская генерация»,  котельная «Мариевка»

с 06.07.2020
по 19.07.2020

с 06.07.2020
по 19.07.2020

14 суток

11

ул. Сакко и Ванцетти

ООО «Рыбинская генерация», котельная психиатрической больницы

с 01.08.2020
по 14.08.2020

с 01.08.2020
по 14.08.2020

14 суток

12

мкр. ГЭС

ООО «Рыбинская генерация», котельная «ГЭС»

с 25.05.2020
по 07.06.2020

с 25.05.2020
по 07.06.2020

14 суток

13

мкр. Зачерёмушный, р-н Полиграфзавода

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Полиграф»

с 13.07.2020
по 26.07.2020

с 13.07.2020
по 26.07.2020

14 суток

14

мкр. Зачерёмушный, территория бывшей в/ч 41686

ООО «Рыбинская генерация», котельная
«Военная база»

с 15.06.2020
по 28.06.2020

с 15.06.2020
по 28.06.2020

14 суток

15

мкр. Переборы

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Переборы»

с 03.08.2020
по 16.08.2020

с 03.08.2020
по 16.08.2020

14 суток

16

мкр. Волжский

ООО «Рыбинская генерация», котельная «Волжский»

с 13.07.2020
по 26.07.2020

с 13.07.2020
по 26.07.2020

14 суток

17

МОУ Кадетская школа-интернат № 2, ул. Свердлова, д.26

ООО «Рыбинская генерация», котельная школы-интерната № 2

с 22.06.2020
по 31.08.2020

с 22.06.2020
по 31.08.2020

71 день

18

мкр. Центр

ООО «Рыбинская генерация»,   котельная «Стоялая»

Межотопительный период

Межотопительный период

Межотопительный период

19

мкр. Гагаринский,
ул. Софьи Перовской

ООО «Рыбинская генерация»,  котельная «Софьи Перовской»

Межотопительный период

Межотопительный период

Межотопительный период


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