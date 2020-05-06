В Рыбинске завершился отопительный сезон
06.05.2020, 11:57, Новости
Теги: ЖКХ, Теплоэнерго
В Рыбинске с 6 мая завершился отопительный сезон 2019-2020 годов. Соответствующее постановление подписано в администрации города.
С сегодняшнего дня от централизованного теплоснабжения отключены объекты социальной сферы и жилищного фонда, а также все другие потребители тепловой энергии. В ближайшее время на котельных, наружных теплосетях и внутренних инженерных системах начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону.
Для проведения ремонтных и профилактических работ часть котельных будет остановлена полностью с прекращением подачи горячей воды потребителям, отметили в пресс-служба администрации Рыбинска.
План-график работы котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период 2020 года:
|
№ п/п
|
Обслуживаемый район
|
Наименование предприятий и котельных
|
Период остановки
|
Период прекращения подачи ГВС
|
Примечание
|
1
|
мкр. Веретье 1,2,3
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Веретье»
|
с 18.05.2020
|
с 18.05.2020
|
14 суток
|
2
|
мкр. Прибрежный
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Бабушкина»
|
Межотопительный период
|
с 18.05.2020
|
В Межотопительный период переключение подачи ГВС на котельную «Веретье»
|
3
|
мкр. Северный (кроме адресов, указанных в строке 4 данной таблицы)
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Поток»
|
с 15.06.2020
|
с 15.06.2020
|
14 суток
|
4
|
жилые дома по ул. Зои Космодемьян-ской, д.19; ул. Баженова, д.15, д.32; ул. Ак. Губкина, д.26, д.30; школа № 13; д/с № 38; СДЮШОР № 6; МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Поток»
|
Межотопительный период
|
Межотопительный период
|
Межотопительный период
|
5
|
мкр. Мариевка (кроме ул. Полиграфская)
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Призма»
|
Межотопительный период
|
с 29.06.2020
|
В Межотопительный период переключение подачи ГВС на котельную «Тема»
|
6
|
мкр. Мариевка
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Тема»
|
с 29.06.2020
|
с 29.06.2020
|
14 суток
|
7
|
мкр. Зачерёмушный
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Магма»
|
Межотопительный период
|
с 13.07.2020
|
В Межотопительный период переключение подачи ГВС на котельную «Полиграф»
|
8
|
мкр. Слип
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Слип»
|
с 03.08.2020
|
с 03.08.2020
|
14 суток
|
9
|
мкр. Копаево
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Сельхозтехника»
|
с 03.08.2020
|
с 03.08.2020
|
14 суток
|
10
|
ГСУСО «Рыбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Мариевка»
|
с 06.07.2020
|
с 06.07.2020
|
14 суток
|
11
|
ул. Сакко и Ванцетти
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная психиатрической больницы
|
с 01.08.2020
|
с 01.08.2020
|
14 суток
|
12
|
мкр. ГЭС
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «ГЭС»
|
с 25.05.2020
|
с 25.05.2020
|
14 суток
|
13
|
мкр. Зачерёмушный, р-н Полиграфзавода
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Полиграф»
|
с 13.07.2020
|
с 13.07.2020
|
14 суток
|
14
|
мкр. Зачерёмушный, территория бывшей в/ч 41686
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная
|
с 15.06.2020
|
с 15.06.2020
|
14 суток
|
15
|
мкр. Переборы
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Переборы»
|
с 03.08.2020
|
с 03.08.2020
|
14 суток
|
16
|
мкр. Волжский
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Волжский»
|
с 13.07.2020
|
с 13.07.2020
|
14 суток
|
17
|
МОУ Кадетская школа-интернат № 2, ул. Свердлова, д.26
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная школы-интерната № 2
|
с 22.06.2020
|
с 22.06.2020
|
71 день
|
18
|
мкр. Центр
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Стоялая»
|
Межотопительный период
|
Межотопительный период
|
Межотопительный период
|
19
|
мкр. Гагаринский,
|
ООО «Рыбинская генерация», котельная «Софьи Перовской»
|
Межотопительный период
|
Межотопительный период
|
Межотопительный период
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