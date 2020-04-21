У кого прибыло, а у кого и убыло
 

У кого прибыло, а у кого и убыло

21.04.2020, 14:04, Главное
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Задолженность предприятий Ярославской области за поставленный газ по состоянию на 1 апреля увеличилась до 3,54 млрд рублей – на 108,1 миллиона.

Долг за природный газ перед ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» у ООО «Рыбинская генерация» за март месяц снизился на 7 млн рублей, до 1,19 миллиардов. В тоже время, долг рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» вырос до 171,1 миллиона (+39,9 млн рублей).

Напомним, по условиям заключенного в 2019 году соглашения, ООО «Рыбинская генерация» получило все основные активы МУП «Теплоэнерго» безвозмездно, на срок 20 лет. При этом, новое предприятие обязалось погасить часть кредиторской задолженности МУП (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн») при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (МУП «Теплоэнерго» вернет эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в инфраструктуру в сумме 984,8 млн рублей (за счет роста тарифов).

Крупнейшие должники за природный газ в Ярославской области, в млн рублей (без учета межрегиональной ПАО «ТДК-2») на 1 апреля 2020 года:

1. ООО «Рыбинская генерация», в т.ч. в части задолженности МУП «Теплоэнерго» – 1 190,6
2. АО «ЯГК» – 744,9
3. ООО «ПЭК» – 642,1
4. ПАО «ОДК-Сатурн» – 171,1
5. МУП «Теплосервис» – 100,7
6. АО «Тутаевская ПГУ» – 75,5
7. ООО «МЭС» – 62,3
8. ООО «Атлас-М», в т.ч. в части задолженности ООО «Котельная промплощадки» – 50,9
9. АО «МКЭ» – 44,7
10. ОАО «Яргортеплоэнерго» – 44,3
11. ООО «АДС» – 43,0
12. МУП «Расчетный центр» – 35,9
13. Администрация Даниловского сельского поселения в части задолженности МКП «Теплосервис», МКП «Теплосервис» – 34,1
14. МУП «Энергоресурс» – 31,0
15. АО «ГУ ЖКХ» – 30,4



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