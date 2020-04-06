С 7 апреля ряд рыбинских автобусных маршрутов меняют расписание движения

06.04.2020, 17:31, Объявления

Теги: Промышленность, Транспорт

Это связано с возобновлением работы ряда промышленных предприятий и организаций.

Увеличено количество рейсов по маршруту 16э. Вместо четырех машин будут работать шесть. Ранее наработавший маршрут 36т возобновляет работу двумя автобусами и будет совершать 15 рейсов. А также с четырёх до десяти увеличивается количество рейсов по маршруту 18т.

Расписание:

№ 16-э «Железнодорожный вокзал – Больница №3»

Отправление от Ж.д. вокзала

5-12, 5-42, 6-12, 6-50, 7-10, 7-30, 7-50, 8-10, 8-28, 8-48, 9-48, 10-28, 11-06, 11-26, 11-46, 12-06,12-44, 13-24, 13-48, 14-04, 14-22, 14-38. 14-54, 15-10, 15-26, 15-42, 16-00, 16-16, 16-32, 17-04, 17-20, 18-10, 18-40, 19-10, 19-40, 20-10, 20-35, 21-00, 21-30(до ГЭС). 22-00, 22-30(до ГЭС).

Отправление от Больницы № 3

5-59, 6-29, 6-59, 7-37, 7-57, 8-17, 8-37, 8-57, 9-15, 9-35, 10-35, 11-15, 11-53, 12-13, 12-33, 12-53, 13-31, 14-11, 14-35, 14-51, 15-09, 15-25, 15-41, 15-57, 16-13, 16-29, 16-47, 17-03, 17-19, 17-51, 18-07, 18-32, 18-57, 19-27, 19-57, 20-27, 20-57, 21-22, 21-47, 22-22(от ГЭС), 22-47, 23-15(от ГЭС).

№ 36-т «Железнодорожный вокзал – Больница №3»

Отправление от Ж.д. вокзала

6-20, 7-15, 7-55, 8-55, 9-35, 10-35, 12-55, 13-45, 14-35, 15-35, 16-15, 17-15, 17-55, 18-55, 19-35.

Отправление от Больницы №3

7-10, 8-10, 8-50, 9-50, 10-30, 11-30, 13-50, 14-43, 15-30, 16-30, 17-10, 18-10, 18-50, 19-50, 20-31.

№ 18-т «Троллейбусный парк – Слип»

Отправление от Троллейбусного парка:

5-55, 6-35, 7-10, 7-55, 8-35, 9-15, 15-35, 16-25, 17-05, 17-45.

Отправление от ул. Пестеля:

6-35, 7-15, 7-55, 8-35, 9-15, 9-55, 16-15, 17-05, 17-45, 18-25.