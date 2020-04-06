Сырьевой сектор в три раза обошел «переработку» по объему иностранных инвестиций

06.04.2020, 15:10, В мире

Теги: Бизнес, Промышленность

Приток прямых зарубежных капиталов в нефтегазодобывающую отрасль в 2019 году составил $12 млрд США , в переработку – $3,4 млрд.

Доля прямых иностранных инвестиций в нефтегазодобывающий сектор Казахстана от общего объема прямых зарубежных вложений показывает рекордный прирост. Если в 2016 году показатель равнялся четверти, то уже в 2019 году – половине, составив 12 млрд долларов. Общий объем притока прямых иностранных инвестиций в республику в минувшем году оценивался в 24,1 млрд долларов.

Отрасль нефтедобычи была самой притягательной для иностранных инвестиций на протяжении 15 лет. Как показывает статистика Национального банка, в 2005 году в этот сектор пришли 1,6 млрд долларов, а в 2019 году – 12 млрд долларов.Сектор обрабатывающей промышленности на порядок уступает в этом показателе. Внего зарубежных денег вложено в три раза меньше. В 2019 году в обработку инвестировано лишь 14% от валового притока иностранных инвестиций, что в денежном выражении равно 3,4 млрд долларов.

Разбивка притока инвестиций по видам экономической деятельностинаглядно показывает – насколько велик разброс прихода объемов внешних инвестиций.Так, сферы научных исследований и разработок, а также производства текстиля и одежды не пользовались интересом у инвесторов в 2019 году совсем. Сельское, лесное и рыбное хозяйство собрали иностранный капитал в объеме 10 млн долларов, «пищевка» – 135 млн долларов, производство металлических изделий – 2,8 млрд долларов, в строительство – 655 млн долларов.

Будет ли казахстанский нефтедобывающий сектор воронкой, в которую стекается большая часть иностранных капиталов в 2020 году – большой вопрос. Ценовой коллапс на мировом рынке нефти, возникший из-за разногласий основных экспортеров нефти, ставит это под сомнение.

Напомним, в начале мартастраны-члены ОПЕК+ не смогли договориться по вопросу ограничения добычи нефти. Это привело к обвалу мировых цен на нефть. Стоимость «черного золота» в прошлом месяце опускалась ниже отметки 20 долларов за баррель. В апреле игроки начали переговоры об экстренной встрече в составе ОПЕК+, на которой планируется принять решение о сокращении объемов поставок. На этих новостях цены на «черное золото» эталонных марок начали отыгрывать падение. На понедельник, 6 апреля, стоимость барреля маркиBrent составила 34 доллара.К каким договоренностям придут участники ОПЕК+, станет известно 9 апреля.