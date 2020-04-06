Налоги наше все
06.04.2020, 7:02, Главное
Теги: Безопасность, Бизнес, Бюджет, Здоровье, Здравоохранение, Транспорт
Период «самоизоляции» и «вынужденных нерабочих» дней в Ярославской области фактически закончился.
С понедельника в регионе начинают работу крупнейшие региональные налогоплательщики, а также ряд других предприятий и организаций, связанных с медицинской, сельскохозяйственной, строительной и авторемонтной деятельностью.
Постановлением правительства области руководителям предприятий рекомендовано использовать для доставки людей на работу и обратно служебный транспорт (движение общественного транспорта ограничено, да и социальное дистанцирование в нем соблюдать будет проблематично) и организовывать перевозку без пересечения составов разных смен, а также принимать меры к обеспечению всех средствами индивидуальной защиты (медицинских масок в продаже нет).
Для родителей, у которых есть маленькие дети, но обязаны выйти на работу, будут открыты дежурные группы в детских садах, численностью не более 12 человек.
Что касается малого и среднего бизнеса занятого в сфере обслуживания, для него, формально, «вынужденные нерабочие» дни продолжаются – с сохранением (за свой счет) зарплат, налогов и коммунальных платежей.
Отметим, постановление правительства Ярославской области датировано 3 апреля (пятница), опубликовано вечером 5 апреля (воскресенье).
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