Налоги наше все

06.04.2020, 7:02, Главное

Теги: Безопасность, Бизнес, Бюджет, Здоровье, Здравоохранение, Транспорт

Период «самоизоляции» и «вынужденных нерабочих» дней в Ярославской области фактически закончился.

С понедельника в регионе начинают работу крупнейшие региональные налогоплательщики, а также ряд других предприятий и организаций, связанных с медицинской, сельскохозяйственной, строительной и авторемонтной деятельностью.

Постановлением правительства области руководителям предприятий рекомендовано использовать для доставки людей на работу и обратно служебный транспорт (движение общественного транспорта ограничено, да и социальное дистанцирование в нем соблюдать будет проблематично) и организовывать перевозку без пересечения составов разных смен, а также принимать меры к обеспечению всех средствами индивидуальной защиты (медицинских масок в продаже нет).

Для родителей, у которых есть маленькие дети, но обязаны выйти на работу, будут открыты дежурные группы в детских садах, численностью не более 12 человек.

Что касается малого и среднего бизнеса занятого в сфере обслуживания, для него, формально, «вынужденные нерабочие» дни продолжаются – с сохранением (за свой счет) зарплат, налогов и коммунальных платежей.

Отметим, постановление правительства Ярославской области датировано 3 апреля (пятница), опубликовано вечером 5 апреля (воскресенье).