Налоги наше все
 

Налоги наше все

06.04.2020, 7:02, Главное
Теги: , , , , ,

Период «самоизоляции» и «вынужденных нерабочих» дней в Ярославской области фактически закончился.

С понедельника в регионе начинают работу крупнейшие региональные налогоплательщики, а также ряд других предприятий и организаций, связанных с медицинской, сельскохозяйственной, строительной и авторемонтной деятельностью.

Постановлением правительства области руководителям предприятий рекомендовано использовать для доставки людей на работу и обратно служебный транспорт (движение общественного транспорта ограничено, да и социальное дистанцирование в нем соблюдать будет проблематично) и организовывать перевозку без пересечения составов разных смен, а также принимать меры к обеспечению всех средствами индивидуальной защиты (медицинских масок в продаже нет).

Для родителей, у которых есть маленькие дети, но обязаны выйти на работу, будут открыты дежурные группы в детских садах, численностью не более 12 человек.

Что касается малого и среднего бизнеса занятого в сфере обслуживания, для него, формально, «вынужденные нерабочие» дни продолжаются – с сохранением (за свой счет) зарплат, налогов и коммунальных платежей.

Отметим, постановление правительства Ярославской области датировано 3 апреля (пятница), опубликовано вечером 5 апреля (воскресенье).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Еще 658 человек заболели и 2 умерли

05.04 / Волонтёры получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте

04.04 / Заболевших больше, умерших тоже

04.04 / К началу нового мотосезона Почта России в Ярославской области доставила уже третий мотоцикл

03.04 / Рыбинские врачи готовы диагностировать COVID-19 и оказывать помощь пациентам

03.04 / Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 за сутки увеличилось на 601 человека

02.04 / Сколько россиян переболело коронавирусной инфекцией?

02.04 / Коронавирус не отступает – 771 заболевший за сутки

01.04 / Меняется расписание движения общественного транспорта

01.04 / Коронавирус сдает позиции?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска