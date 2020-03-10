«Нужно максимально очистить дороги от наносного грунта»

10.03.2020, 13:23, Новости

Теги: Благоустройство, ЖКХ

На оперативном совещании глава города Денис Добряков поручил дорожным службам усилить работу по уборке наносного грунта с дорог и тротуаров.

К этим работам подрядные организации приступили с прошлой недели. За этот период было вывезено 220 тонн смёта.

Положительная температура воздуха позволила коммунальщикам начать уборку наносного грунта. В основном, это песок, который остался на краях проезжей части и тротуарах после зимней уборки города.

— За прошлую неделю уборка наносного грунта выполнялась на улицах Крестовой и Герцена, из центра было вывезено около 130 тонн. Также работы производились на улицах Заволжского микрорайона и в Переборах. Общий объем вывезенного грунта составил 220 тонн, — доложил в ходе оперативного совещания директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

Глава города поручил не сбавлять темпы весенней уборки города.

— Сейчас важно максимально очистить прибордюрную часть дорог от грязи, чтобы как можно меньше пыли было в городе. Прошу внимательнее относится к пешеходным зонам, остановкам и тротуарам, — подчеркнул Денис Добряков.

В Рыбинске уже определена дата начала месячника по весенней уборке города. Он стартует с 1 апреля. В конце апреля состоится общегородской субботник. Точное число пока определяется, отметили в пресс-службе администрации города.