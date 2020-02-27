Жилищное просвещение для людей с ограниченными возможностями здоровья
27.02.2020, 14:42, Новости
Теги: ЖКХ
26 февраля в Рыбинске состоялась первое занятие для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках курса «Школа жилищного просвещения».
Его участниками стали пятнадцать членов рыбинского отделения Всероссийского общества инвалидов.
Такое занятие в рамках образовательного проекта «Школа жилищного просвещения» состоялось впервые за три года работы курса.
— Мы провели это занятие по предложению членов общественной организации инвалидов на базе ВОИ, по адресу: ул. Чкалова, 36. Вопросы, которые разбирали на встрече, имеют свою специфику, поэтому тема была чуть шире, касалась не только капитального ремонта. Приглашенные специалисты разъясняли собравшимся вопросы предоставления льгот по жилищным платежам, начислениям за капремонт и организации доступной среды, — рассказала Наталия Жигачева, председатель комитета по развитию местного самоуправления.
Такие занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках курса планируют проводить регулярно. Сегодня «Школа жилищного просвещения» закончила весенний курс лекций и встреч, далее слушателей ждет закрепление знаний на деловой игре «Знаток ЖКХ». Для старшеклассников одной из городских школ состоится игра на знание основ управления МКД.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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