Большинство сотрудников готовы рекомендовать Tele2 как работодателя своим друзьям и родным

27.02.2020, 15:42, Новости

Теги: Tele2, Бизнес, Технологии

Оператор делится результатами независимого исследования вовлеченности персонала, которое провела международная компания Korn Ferry. Опрос охватил более 7000 сотрудников.

Опрос характеризует уровень мотивации сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше. Основными причинами роста вовлеченности стали несколько важных факторов. Так, 92% сотрудников Tele2 заявили, что гордятся работой в компании. Кроме этого, работники Tele2 высоко оценили условия для успеха, которые создает компания. 92% сотрудников считают, что их должность дает возможность решать трудные и интересные задачи, а 86% уверены, что условия работы позволяют достичь максимальной производительности.

— Мы подняли вовлеченность сотрудников на недосягаемую высоту: 85% – показатель, который очень сложно превзойти, — пояснила Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2. — В 2019 году в списке наших приоритетов была также эффективность руководителей: мы запустили в компании «Академию лидерства», научили руководить в стиле коучинга, выстроили систему наставничества. Такой подход позволяет нам достигать высоких результатов в комфортной для людей обстановке, когда руководитель выстраивает партнерский диалог с сотрудником и тем самым создает условия для развития подчиненного.

Tele2 участвует в масштабном исследовании KF с 2015 года. За этот период индекс вовлеченности сотрудников оператора вырос на 12 п. п. и по итогам 2019 года составил 85%, обогнав рынок по динамике темпов роста.