Улица Крестовая очищена от воздушных сетей

Улица Крестовая очищена от воздушных сетей

31.01.2020, 12:12, Новости
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В настоящее время Рыбинск — единственный город в Ярославской области, которому удалось реализовать задачу по переносу воздушных сетей под землю. Масштабные работы были выполнены в рамках комплексной реконструкции улицы Крестовой.

«Чистое небо» — именно такое экологическое имя в настоящее время присваивается проектам по освобождению воздушного пространства городов от оптоволоконных линий. Многие города озадачены назревшей необходимостью переноса сетей под землю. Такой вопрос встал и в Рыбинске во время подготовки проекта на ремонт улицы Крестовой.

— Центральная магистраль Рыбинска до осени 2019 года также представляла собой в воздухе опутанную сетями улицу. Зрелище крайне не привлекательное и даже представляющее опасность. Тогда мы стали прорабатывать вариант переноса сетей под землю, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

В начале рассматривался вариант строительства городской канализации для оптоволоконных линий, но в исторической части города сделать это крайне сложно – она вся пронизана другими инженерными коммуникациями. В итоге были проведены переговоры с «Ростелекомом», администрация убедила компанию принять в свою канализацию сети сторонних провайдеров.

Задача была сложной не только с технической стороны, но и в связи с тем, что оптоволоконные линии принадлежали не одному, а большому количеству компаний. На улице Крестовой располагаются сети ООО Ател Рыбинск, ООО Атекс+ Рыбинск, ПАО МТС Ярославль, ПАО Мегафон Ярославль, АО ВымпелКом (Билайн) Ярославль и АО Компания ТрансТелеКом (ТТК).

— Была проделана серьезная работа. Неоднократно проводились встречи с провайдерами. В результате объяснений, правовой аргументации нам удалось выстроить конструктивное общение с провайдерами и убедить их в целесообразности переноса сетей, — дополнила Олеся Минеева.

В результате проделанной работы улица Крестовой сильно преобразилась. Плюсы заметили и сами провайдеры. Они получили более безопасный способ сохранения своих сетей.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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