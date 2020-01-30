Пять проектов «ОДК-Сатурн» по развитию производственной системы

Пять проектов ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») по развитию производственной системы признаны одними из лучших по итогам корпоративного конкурса АО «ОДК».

Ежегодный Корпоративный конкурс проектов по развитию производственной системы АО «ОДК» проводится с участием всех дочерних обществ АО «ОДК» с целью повышения степени вовлеченности сотрудников и их мотивации к улучшению производственных процессов за счет внедрения методов и инструментов бережливого производства.

В 2019 году для участия в конкурсе от ПАО «ОДК-Сатурн» было подано 10 заявок, из них пять проектов вышли в финал. В номинации «Лучший производственный проект» 2-е место занял проект по теме «Сокращение времени сборки двигателя М70ФРУ-2» (руководитель проекта Васильев Ю.В.). В номинации «Лучший проект в области качества» 1-е место занял проект по теме «Организация работ ОТК цеха 34 в рамках программы LEAP» (руководитель проекта Мясоедов Е.Н.); 2-е место — проект по теме «Увеличение выхода годного при изготовлении лопаток 40-01-4303» (руководитель проекта Опахин А.С.); 3-е место с ПАО «ОДК-УМПО» разделил проект по теме «Создание системы компетенций инженерно-технических работников бюро технического контроля производственных подразделений» (руководитель проекта Гречин В.Г.). В номинации «Лучший офисный проект» 2-е место занял проект по теме «Повышение эффективности конструкторского сопровождения серийных изделий» (руководитель проекта Чепцов И.В.).

По словам начальника управления развития производственной системы ПАО «ОДК-Сатурн» Ильи Клейменова, «проектная деятельность в ПАО «ОДК-Сатурн» является одним из основных драйверов развития предприятия. Большими и малыми проектами специалисты, принимающие участие в проектах, поэтапно и постоянно улучшают рабочие процессы подразделений компании. Участие в конкурсе позволяет предприятиям ОДК обмениваться опытом по применению методов и инструментов бережливого производства. А победы в подобных конкурсах вдохновляют их участников на новые проекты».

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