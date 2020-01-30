Одним из самых широко используемых повсеместно видов металлопроката можно считать стальную сетку – изделия применяются в разных сферах жизнедеятельности с учетом технологий и особенностей производственного процесса, а также размеров и форм ячеек. Металлоизделие может выполнять различные функции, которые можно классифицировать на три основные категории: фильтрующие, оградительные и барьерные.

Сетка представляет из себя полотно, плетеное из стальной проволоки, образующей ячеистую структуру. В соответствии с ГОСТ, сетка стальная изготавливается различными способами, в связи с чем насчитывается огромное количество видов данного металлопроката: тканая, плетеная, просечно-вытяжная, крученая, сварная, сборная, сетка щелевая из колосников фасонного сечения. Однако, рядовые потребители, как правило, используют только некоторые из них:

➤ Просечно-вытяжную (цельнометаллическая ПВС) – профессиональное армирующее изделие с ячейками ромбовидной конфигурации, изготавливаемое путем нанесения надрезов над лист и последующего его вытягивания. Имеет свойство сглаживать воздействие излишних напряжений, в связи с чем широко востребована при проведении штукатурных, шпаклевочных, гидроизоляционных работ.

➤ Сварную – изготавливается по методике точечной сварки перпендикулярно расположенных прутков проволоки. Чаще всего применяется при армировании дорожных полотен, стекла, теплоизоляции, полов, а также в строительных и оградительных целях.

Плетеную (рабица) – производится путем переплетения в одну перевивку плоских спиралей из круглой проволоки. Рабица нашла свое применение в сельском хозяйстве: для ограждения загонов, просеивание сыпучих материалов и прочего.

Остальные виды металлической сетки используются преимущественно в специализированных целях.

Где купить?

Компания «МС» предлагает стальную сетку в широком ассортименте:

➤ Просечно-вытяжную;

➤ Рабица;

➤ Кладочную;

➤ ВР-1;

➤ Кладочную оцинкованную;

➤ Оцинкованную;

➤ Сварную оцинкованную.

Основная задача предприятия – качественное снабжение потребителей металлопрокатом с наилучшими эксплуатационными характеристиками. Компания «МС» реализует продукцию от лучших российских металлургических комбинатов, гарантирующих полное соответствие металлопроката всем существующим стандартам.

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