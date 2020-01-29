Отдел жилищного контроля подвел итоги работы за год

В 2019 году отдел муниципального жилищного контроля администрации Рыбинска провел около 1200 рейдов по выявлению нарушений правил городского благоустройства. В 80% случаев нарушения были устранены после первого предписания специалистов.

В Рыбинске исполнение требований правил благоустройства на территории города контролирует отдел муниципального жилищного контроля. В его компетенцию входит контроль за правилами и сроками проведения земляных работ, парковкой автотранспорта на зеленых зонах и газонах, содержанием общественных и прилегающих к домам территорий, организацией контейнерных площадок, содержанием фасадов и кровель зданий. Всего за 2019 год отделом было проведено около 1200 рейдов, по итогам которых предписания получили собственники и арендаторы земли, зданий, а также управляющие компании, обслуживающие МКД.

713 проверок касались правил проведения земляных работ. По каждой выданы предписания об устранении нарушений. В большей части случаев требования выполнены с первого раза. Протоколы по 43 объектам направлены на проверку в административно-технический надзор для привлечения нарушителей к ответственности.

— Хочу обратить внимание граждан, что на любые виды земляных работ необходимо разрешение. На практике часто встречается, что жители не знают о такой необходимости и, прокладывая коммуникации к своим домам, ведут неразрешенные раскопки. Это административная ответственность. На такой вид работ необходимо получить разрешение и восстановить покрытие в установленный разрешением срок. Его можно получить в МБУ «Управление городского хозяйства», — рассказал начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Фролов.

Специалисты отдела муниципального жилищного контроля также ведут проверки по состоянию территорий МКД, в частности обустройству контейнерных площадок. В настоящее время на контроле две управляющие компании за несоблюдение требований правил благоустройства, а именно отсутствие ограждений площадки. И если одна организация предпринимает шаги к исправлению ситуации, то в отношении второй специалисты ОМЖК готовят материалы для судебного иска.

В зоне внимания ОМЖК – запрет парковки на газонах и зеленых зонах. Ответственность за такое нарушение предусмотрена Законом Ярославской области об административных правонарушениях. Специалисты отдела регулярно проводят рейдовые мероприятия по выявлению лиц, парующихся на газонах, далее материалы направляются на рассмотрение административно-технического надзора. Штрафы для физических лиц составляют от 500 до 1000 рублей, в случае повторения увеличиваются в разы.

— При этом хочу подчеркнуть, что в данном случае не все однозначно. При нехватке мест для стоянки автомобилей собственники могут общим собранием жильцов дома определить, что данный участок у них выделяется под парковку. Но касается это только придомовых территорий, ̶- отметил Александр Фролов.

Особый контроль специалисты ОМЖК уделяют фасадам и кровлям зданий. За 2019 год было выдано более 100 предписаний. Их выполнение под особым контролем. Если после замечания проблема не устраняется в течение отведенного времени, материалы оперативно направляются в вышестоящие инстанции – жилищную инспекцию.

Специалисты напоминают, что требования правил благоустройств распространяются и на собственников, и на арендаторов земли и зданий, а жителям индивидуальной жилой застройки не стоит забывать, что они несут ответственность не только за свою территорию , но и за прилегающую на расстоянии до 10 метров от забора.

Ознакомиться с Правилами благоустройства и требованиями, изложенными в документе, можно на сайте Администрации города Рыбинска (http://rybinsk.ru/admin/division/zahita-prav/2259-zakon).

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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