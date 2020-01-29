Открылась регистрация на VII Международный технологический форум

С 15 по 17 апреля в Рыбинске состоится VII Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство».

В этом году его ключевой темой станет цифровая промышленность. Для участия в программных мероприятиях необходимо пройти регистрацию на сайте форума.

Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» проходит в Рыбинске с 2014 года. Тогда в нем приняли участие более 400 человек — представителей ведущих мировых и российских компаний — поставщиков технологических решений, научно-исследовательских институтов, вузов, а также представители крупных предприятий со всей России. Сейчас в форуме ежегодно принимают участие более 1100 человек из России, стран Европы и ближнего зарубежья.

Главные организаторы мероприятия – ПАО «ОДК-Сатурн», Правительство Ярославской области, администрация Рыбинска и РГАТУ им. П.А. Соловьева. Ключевой темой форума станет цифровизация.

В рамках форума эксперты поделятся лучшими практиками использования передовых производственных технологий. Кроме того, будет определен «уровень готовности к цифровизации» промышленности России, текущие проблемные зоны при проведении цифровой трансформации промышленной компании.

К участию в МТФ «Инновации. Технологии. Производство» — 2020 приглашены руководители и профильные заместители субъектов Российской Федерации, топ-менеджеры государственных корпораций и холдинговых компаний, ректоры вузов ключевых регионов присутствия АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (Москва, Санкт-Петербург, Ярославская, Самарская, Омская, Пермская области, республика Башкортостан).

Участие в форуме бесплатное. Более подробная информация о форуме, анкета для регистрации участников размещена на сайте: http://itp-forum.ru

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