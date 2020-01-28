Самые социально активные подразделения ПАО «ОДК-Сатурн»

В ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») подведены итоги конкурса на присвоение звания «Лучшее подразделение в области социальной активности 2019 года».

Первое место в конкурсе социальной активности за 2019 год занял конструкторский отдел компрессоров (руководитель подразделения Владимир Уткин). Второе место у конструкторского отдела турбин (руководитель — Вадим Заваркин), третье место – у конструкторского отдела серийного сопровождения производства (руководитель — Максим Петров).

— В ПАО «ОДК-Сатурн» активно развивается социальная сфера, это значительная часть корпоративной жизни предприятия, – отметил директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Барвинок. – Наличие развитой социальной сферы решает задачи профориентации, адаптации и мотивации персонала. Во-первых, мы можем утверждать, что у нас не только интересно работать, с нами интересно и полезно проводить свой досуг. Во-вторых, культурная, спортивная и волонтерская составляющие социальной сферы содержат в себе функции командообразования, сплочения коллектива, оказывая влияние на сроки адаптации работников, уровень их мотивации к производительному и качественному труду. Таким образом, социальная активность ни в коем случае не мешает работе, наоборот — способствует ей.

Конкурс на присвоение звания «Лучшее подразделение ПАО «ОДК-Сатурн» в области социальной активности» проводится на предприятии с 2017 года для выявления уровня социальной активности и повышения интереса работников компании к самореализации в области социальной деятельности. В 2019 году в конкурсе приняли участие 174 подразделения из 220, численность которых составляет более двух человек. При подведении итогов было учтено свыше 120 мероприятий, проводимых в ПАО «ОДК-Сатурн», в городском округе город Рыбинск, в Ярославской области и территории Российской Федерации, относящихся к научной, производственной, культурной, спортивной и волонтерской сфере.

К мероприятиям научной сферы относятся выступления на научных конференциях, симпозиумах, форумах, семинарах или иных мероприятиях, относящихся к формам научной деятельности, а также участие в конкурсах на соискание премий и стипендий различных организаций.

К мероприятиям производственной сферы – конкурсы профессионального мастерства, проводимые ПАО «ОДК-Сатурн» или сторонними организациями, конкурс на присвоение звания «Лучшее подразделение в области качества ПАО «ОДК-Сатурн», а также мероприятия, организованные АО «ОДК» по стандартам WorldSkills.

Культурную сферу составляют мероприятия интеллектуальной и творческой направленности, конкурс на присвоение звания «Лучший молодой работник ПАО «ОДК-Сатурн», конкурсы детского и семейного творчества, проводимые ПАО «ОДК-Сатурн», а также мероприятия, организуемые Первичной профсоюзной общественной организацией «Сатурн» Общественной организации «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» (ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА). Исключением являются командообразующие мероприятия.

Спортивное направление объединяет слёты молодёжи ПАО «ОДК-Сатурн», спартакиады работников и руководящих работников, состязания в различных видах спорта, организуемые как ПАО «ОДК-Сатурн», так и сторонними спортивными организациями.

К волонтерской сфере относятся мероприятия различной направленности, в которых работник подразделения принимает участие в качестве волонтера.

Организаторами Конкурса выступили управление по социальным программам и Совет молодежи ПАО «ОДК-Сатурн», ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА, ООО ЯРО «Союз машиностроителей России».

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