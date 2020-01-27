Как определить надежного брокера

Выбирая компанию, через которую трейдер собирается совершать сделки на финансовом рынке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на международных брокеров с филиалами в разных странах. Причем речь идет не просто о партнерских, а об официальных офисах, открытие которых подкреплено лицензией регулятора на ведение деятельности.

К примеру, FxPro – одна из самых известных международных брокерских компаний в мире. Благодаря высокому уровню надежности, этот брокер получил даже не одну, а целых пять лицензий самых авторитетных юрисдикций мира (включая Великобританию) и отмечен 70+ наградами.

Официальный сайт FxPro доступен на 28 языках, включая русский, а служба поддержки готова ответить на ваши вопросы каждый будний день по телефону, электронной почте или в онлайн-чате в Личном кабинете.

Кстати, про Личный кабинет FxPro Direct: это не просто раздел сайта с информацией о ваших транзакциях и совершенных сделках. Это пространство, в котором вы найдете удобные инструменты мани- и риск-менеджмента, а также качественно проработанные информационные продукты.

К примеру, в Личном кабинете всем клиентам доступна электронная библиотека с полезными книгами по трейдингу от команды аналитиков FxPro. Pdf-книги – это удобный формат изучения материала даже без интернета (в том числе, с экрана мобильного).

В другом разделе FxPro Direct выложена полная запись видеокурса по торговым стратегиям, техническому, фундаментальному и волновому анализу. Это 12 эфиров с одним из самых известных аналитиков на территории СНГ. 12 часов практики на «живых» рынках – то, что нужно для настроя на самостоятельную торговлю.

Также в пространстве Личного кабинета всем клиентам компании бесплатно доступна постоянно обновляемая лента с идеями теханализа и торговыми сигналами от мирового агентства аналитики Trading Central.

Помимо информационных продуктов, FxPro предлагает своим клиентам возможность пополнения счета без комиссии на любую сумму от $100, а также вывод средств в течение одного рабочего дня (как правило, транзакция проводится в течение 10 минут). При этом, часть депозита можно держать на фирменном онлайн-кошельке FxPro Wallet. Его баланс хранится отдельно от средств торгового счета, а потому не подвержен рыночным рискам.

Что же касается непосредственно торговли, то у FxPro – одни из самых привлекательных условий для трейдеров: спреды от 0 пунктов, 4 торговые платформы (MT4, MT5, cTrader и FxPro Edge), а также мобильные приложения и возможность подключения к VPS-серверу. Более 260 активов 6 классов доступны для совершения сделок с единого счета: выбирайте акции, индексы, валюты, энергоресурсы, фьючерсы или металлы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет