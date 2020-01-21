Вниманию собственников и нанимателей квартир!

С 01 декабря 2019 года услуги по тепло- и горячему водоснабжению оказывает ООО «Рыбинская генерация».
Для своевременного завершения обработки платежей абонентам, использующим сервис «автоплатеж» от Сбербанка, необходимо отключить автоматические платежи в пользу МУП «Теплоэнерго». Операция выполняется в ручном режиме через «Мобильный банк», с помощью личного кабинета в «Сбербанк Онлайн», терминалы, а также при обращении в офисы ПАО «Сбербанк».
Гражданам, у которых произошло списание денежных средств в адрес МУП «Теплоэнерго», необходимо обратиться с заявлением на возврат перечисленных денежных средств с указанием реквизитов счета.
МУП «Теплоэнерго» проводит приём граждан по вопросам по адресу: г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, 37. (Зачеремушный район). Дни приема граждан: вторник, четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
При обращении при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение).
Пресс-служба администрации Рыбинска
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