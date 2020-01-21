Вниманию собственников и нанимателей квартир!

Вниманию собственников и нанимателей квартир!

21.01.2020, 9:09, Объявления
Теги: ,

С 01 декабря 2019 года услуги по тепло- и горячему водоснабжению оказывает ООО «Рыбинская генерация».

Для своевременного завершения обработки платежей абонентам, использующим сервис «автоплатеж» от Сбербанка, необходимо отключить автоматические платежи в пользу МУП «Теплоэнерго». Операция выполняется в ручном режиме через «Мобильный банк», с помощью личного кабинета в «Сбербанк Онлайн», терминалы, а также при обращении в офисы ПАО «Сбербанк».

Гражданам, у которых произошло списание денежных средств в адрес МУП «Теплоэнерго», необходимо обратиться с заявлением на возврат перечисленных денежных средств с указанием реквизитов счета.

МУП «Теплоэнерго» проводит приём граждан по вопросам по адресу: г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, 37. (Зачеремушный район). Дни приема граждан: вторник, четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

При обращении при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение).

Пресс-служба администрации Рыбинска



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика