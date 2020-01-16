Какими преимуществами обладают экскаваторы от компании «Кранэкс»

«Кранэкс» – это компания, которая производит экскаваторы, а также навесное оборудование к ним. Она занимается проектированием и продажей своей продукции. Данное предприятие включает в свой состав ряд компаний, которые находятся в городе Иваново. Они занимают площадь в 45 гектаров.

После продажи своей основной продукции «Кранэкс» сопровождает. Компания предоставляет такие услуги:

— проектирование специальной техники на гусеничном ходу;

— ИТ-сервис;

— передача электрической энергии;

— ремонт оборудования;

— помощь в эксплуатации спецтехники;

— осуществление стального литья;

— производство карьерных ковшей различных габаритов;

— изготовление запасных частей для строительного оборудования;

— штамповка и поковка;

— поставка медицинского кислорода и технических газов;

— производство гусеничных экскаваторов (ЭО, ЕК) с гидравликой массой до 50 тонн;

— изготовление металлических конструкций для зарубежных компаньонов.

Экскаваторы, которые выпускает «Кранэкс», имеют довольно удобную кабину. В ней находится оператор, который управляет агрегатом. Это играет существенную роль в эффективности и скорости работ по строительству объектов. Кабина оператора изготовлена из высокопрочного материала, а также имеет современное оснащение. На дверях и люках экскаватора есть плотные резиновые вставки, которые поглощают внешние шумы, сохраняют тепло. Благодаря амортизирующим механизмам снижается уровень вибрации.

Также в кабине экскаватора установлено комфортное кресло для поддержки правильного положения тела оператора. Так как рычаги находятся на удобном расстоянии, то процесс управления спецтехникой становится более комфортным. Рабочее место оператора оснащено отопительной системой, которая по всем характеристикам соответствует европейским стандартам.

У агрегата большие окна, которые обеспечивают отличный кругозор. Рабочее место оператора оснащено кондиционером, благодаря которому работа в жаркое время года становится комфортной. Важной особенностью экскаватора является его двигатель. Он может отличаться в зависимости от модели спецтехники.

В гусеничных экскаваторах от компании «Кранэкс» установлены моторы высокого качества. Ведь от этого зависит бесперебойная работа спецтехники. Двигатели работоспособные, довольно простые в обслуживании. Они экологичные, поэтому попадание выбросов, которые вредны для окружающей среды и для человека, находится на минимальном уровне. Благодаря тому, что экскаваторы «Кранэкс» оснащены такими моторами, можно работать на экскаваторе и в холодное, даже морозное время.

Неотъемлемой частью любого экскаватора является навесное оборудование, то есть ковш. Ковш выполняет всевозможные операции. Он в экскаваторе нужен для того, чтобы эффективно загребать всевозможные породы. Ковши бывают разной формы и вместительности. В основном они имеют прямоугольную форму. Изготовлены из высокопрочной стали, могут использоваться в различных погодных условиях. Готовое навесное оборудование обязательно проходит сертификацию. В процессе изготовления навесного оборудования на начальном этапе делается раскрой элементов ковша. Происходит этот процесс с использованием высокотехнологичного оборудования. Соединение частей ковша производится с помощью сварных швов. Применение современных технологий при сварке элементов ковша делает его прочным и износостойким.

Навесное оборудование для экскаваторов является незаменимым для проведения многих операций в строительной сфере. Оно позволяет в сжатые сроки выполнить поставленные задачи.

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