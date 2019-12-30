Итоги Спартакиады руководящих работников «ОДК-Сатурн»

В выставочном зале ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех», является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России») состоялось подведение итогов Спартакиады руководящих работников, от мастеров до топ-менеджеров, награждение победителей и чествование лучших спортсменов рыбинских промышленных предприятий АО «ОДК».

Программа Спартакиады включала в себя 11 видов спорта: лыжные гонки, лыжная эстафета, биатлон (эстафета), плавание, велокросс, дуатлон, легкоатлетический кросс, спортивное ориентирование, шашки, волейбол и стрельба из пневматического оружия. Соревнования проходили в течение 2019 года на спортивных площадках города Рыбинска и Рыбинского района. Всего в Спартакиаде руководящих работников ПАО «ОДК-Сатурн» в 2019 году приняли участие 1050 человек, в том числе представители предприятия-партнера АО «ОДК-Газовые турбины».

— В 2019 году в связи с погодными условиями вместо триатлона мы провели дуатлон и была перенесена дата велокросса. Все остальные виды спорта состоялись строго по графику, – прокомментировала руководитель проекта по спортивно-массовой работе ПАО «ОДК-Сатурн» Татьяна Гусева. – Был установлен очередной рекорд по количеству участников в стрельбе – на старт вышли 1000 человек. Стоит отметить, что компьютерная программа по подсчету рейтинга, которая позволяет соревноваться спортсменам любого возраста и пола и уравнивает шансы всех участников, почти достигла своего совершенства.

В командном зачете среди 5 команд-участниц места распределились следующим образом:

1 место – команда «Газовые турбины» (АО «ОДК-Газовые турбины»), капитан Сергей Сысоев;

2 место – команда «Трудовые резервы» (команда директора по закупкам и логистике и главного инженера ПАО «ОДК-Сатурн»), капитан Иван Бирюков;

3 место – команда генерального конструктора ПАО «ОДК-Сатурн», капитан Владимир Соловьев;

4 место – команда «Передовики» (команда директора производства, СЗУД по ПГТД ГиТА, СЗУД по ППиМ, СЗУД по СПТ ПАО «ОДК-Сатурн»), капитан Андрей Цветков;

5 место – команда «Ударник» (команда управляющего директора, директоров по качеству, информационным технологиям, экономике и финансам, корпоративному управлению и правовым вопросам, представительства заказчика, СДП SaM146 ПАО «ОДК-Сатурн», АО «СатИЗ», ЗАО «ВолгАэро»), капитан Олег Розин.

Лучшими в рейтинге среди руководящих работников в 7 личных видах спорта (лыжная гонка, плавание, дуатлон, велокросс, легкоатлетический кросс, ориентирование, стрельба) стали Алексей Алексеев, Александр Голованов, Евгений Белов, Александр Пылаев, Михаил Дегтерев, Владислав Новокшонов, Сергей Сысоев, Юрий Ненишин, Сергей Короткевич, Александр Барабошкин, Владимир Новиков, Виталий Падалка, Владимир Осокин, Иван Бирюков, Александр Синяев.

Тройка сильнейших по рейтингу среди руководителей выглядит так:

1 место – заместитель директора производства по ОКР и НИОКР ПАО «ОДК-Сатурн» Михаил Касаткин;

2 место – директор опытного завода ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Нерубенко;

3 место – первый заместитель управляющего директора АО «ОДК-Газовые турбины» Игорь Егоров.

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