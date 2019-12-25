Подведены итоги Спартакиады работников ПАО «ОДК-Сатурн» — 2019

Завершилась юбилейная Спартакиада работников ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех», является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России»).
Программа Спартакиады включала в себя 11 видов спорта. Соревнования проходили в течение 2019 года на различных спортивных площадках города Рыбинска и Рыбинского района. Всего в Спартакиаде ПАО «ОДК-Сатурн» приняли участие 3428 человек. Самым массовым видом спорта оказалась стрельба, участниками этого вида программы стали более 1000 человек.
Подведение итогов Спартакиады работников, награждение победителей и чествование лучших спортсменов ПАО «ОДК-Сатурн» состоялось 23 декабря 2019 года в большом зале совещаний.
Призовые места распределились следующим образом:
Первая группа
1 место – команда конструкторских отделов;
2 место – команда заводоуправления;
3 место – команда «Альянс» (цеха №711, 712, 768, 720 и 459).
Вторая группа
1 место – команда СГИ;
2 место – команда цехов № 14/125;
3 место – команда УГМет.
Третья группа
1 место – команда МТС;
2 место – команда «Персона»;
3 место – команда цеха № 40.
Четвертая группа
1 место — команда з/у № 1 АО «ОДК-Газовые турбины»;
2 место – команда производства 927 АО «ОДК-Газовые турбины»;
3 место — команда СГИ АО «ОДК-Газовые турбины».
— Виды спорта у нас традиционные, — рассказывает руководитель проекта по спортивно-массовой работе ПАО «ОДК-Сатурн» Татьяна Гусева, — участникам это нравится, при этом соревнования проходят на одних и тех же трассах и стадионах. Наши спортсмены могут сравнивать свои нынешние результаты с результатами прошлого года и видеть тенденцию их улучшения. Виды спорта в программе Спартакиады массовые, общедоступные, что позволяет участвовать в спортивных состязаниях любому желающему.
В рейтинге среди мужчин в тройку лучших вошли:
1 место – Белов Евгений (команда з/у № 1 АО «ОДК-Газовые турбины»);
2 место – Голованов Александр (команда з/у № 1 АО «ОДК-Газовые турбины»);
3 место – Малофеев Евгений (команда испытательных корпусов № 7/11).
В рейтинге среди женщин в тройку лучших вошли:
1 место – Шлюндикова Ирина (команда «Персона»);
2 место – Вакуленко Татьяна (команда ППДИТ);
3 место – Белова Ольга (команда конструкторских отделов).
Шабанов Михаил, капитан команды конструкторских отделов: «То, что наша команда оказывается в лидерах, стало традицией. Служба генерального конструктора — подразделение многочисленное, в последнее время приходит много молодежи, активно участвующей в спортивной жизни подразделения, но есть и давно сложившийся костяк команды. У нас есть лучшие в одних видах спорта, есть – в других. Участвовать и в игровых, и в беговых видах достаточно сложно. Мы стараемся эффективно распределять командные силы. Нам, честно говоря, нужно подтянуть футбол. Но зато мы более подготовлены в интеллектуальных видах спорта и там, где нужна техника: лыжи, теннис, шахматы».
Вакуленко Татьяна, команда ППДИТ: «Я с детства занималась спортом, и сейчас без спортивных занятий не могу себя представить, все довольно легко получается. Для того чтобы попасть в Топ-15 лучших спортсменов предприятия, нужно участвовать во всех видах программы, в принципе, быть универсалом. Больше всего люблю ориентирование, лыжные гонки. Видов спорта много, надо пробовать себя во всем. Нужно начать с чего-то, и все получится».
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