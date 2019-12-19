Значимой предпосылкой к снижению срока службы дорожного полотна и к его постепенному разрушению является нарушенная целостность покрытия, даже если речь идет о незначительных дефектах, таких как небольшие зазоры или мелкие трещины.
При незначительных и умеренных объемах работ в рамках строительства и обслуживания дорог широкое применение нашли ручные заливщики швов битумом, используемые при устранении незначительных дефектов (трещины, расслоения, расколы), при заливке швов и ямочном ремонте, при гидроизоляции различных сооружений и обслуживании мягких кровель.
Среди основных преимуществ такого оборудования можно выделить следующее:
— Высокая маневренность и мобильность.
— Простой процесс транспортировки.
— Доступная цена по сравнению с тяжелой спецтехникой, выполняющей аналогичные задачи.
— Удобство и простота в использовании: для эксплуатации установки работника не потребуется специально обучать.
— Отсутствие необходимости в формировании большой бригады. Для управления оборудованием достаточно всего одного работника.
Ручной заливщик швов от производителя
Мобильные котлы-заливщики в обширном ассортименте моделей представлены в ассортименте производителя «РР-СИСТЕМС». При разработке линейки швозаливщиков наша компания использовала ценный многолетний опыт, пополнила его собственными наработками и учла реальные потребности конечных пользователей, поэтому предлагаемое оборудование характеризуется эталонным качеством, надежностью, долгим сроком службы и максимальной простотой в эксплуатации.
Основной задачей, которую выполняют наши заливщики, является механизация ремонтно-строительных процессов, улучшение качества работ и повышение производительности, без необходимости привлечения большой бригады. Функционал оборудования позволяет обеспечить:
— Плавление битума и поддержание его в жидком состоянии.
— Регулирование и контроль параметров материала.
— Дозированную и точную подачу битума, позволяющую обеспечить высокое качество ремонта, без перерасхода материалов.
Оформить заказ на покупку дорожно-строительного оборудования можно на нашем сайте. Мы осуществляем доставку товаров по всей России, предлагаем выгодные цены на весь ассортимент и обеспечиваем всестороннюю поддержку клиентов, предоставляя консультации по выбору оборудования и любым другим вопросам, возникающим в ходе сотрудничества.
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