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Что делать, если вам перевели деньги по ошибке?

13.01.2025, 13:27, Детали
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На вашу карту неожиданно приходят деньги. Отправителя вы не знаете, никакого поступления финансов не ждете.

Что делать – считать эти деньги своими или бежать в банк, – знает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Во-первых, убедитесь, что деньги действительно поступили на ваш счет. С помощью сервисов подмены номеров мошенники могут отправлять смс о зачислении средств от якобы банка, но счет при этом не пополняется. Если баланс остался прежним, но звонящий настаивает на переводе, предложите ему обратиться в службу поддержки банка.

Во-вторых, проверьте, возможно, эти деньги действительно предназначаются вам. В современной – по большому счету безналичной – жизни мы ежедневно совершаем разные операции и можем о них забыть. Вернули долг, начислили деньги за отмену покупки – ситуаций для возврата может быть масса.

В-третьих, если убедились, что это ошибка, обратитесь в свой банк с заявлением на возврат. Сделать это можно в личном кабинете, по горячей линии или в офисе. Нужно указать точное время и точную сумму зачисления. Так сотрудникам банка будет проще найти операцию и вернуть деньги. В отличие от вас, у финансовой организации есть полные реквизиты плательщика.

А если…

Если не возвращать деньги и оставить их себе? Отправитель имеет право обратиться в суд и потребовать от вас возврата денег, поскольку такой перевод по закону (ст. 1102 Гражданского кодекса) считается необоснованным обогащением.


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