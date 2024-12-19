Какая карта подойдет для отправки международного денежного перевода

С помощью сервиса «Золотая Корона» можно отправить деньги за границу, не выходя из дома. Процедура максимально проста: скачайте приложение, где можно отправить деньги заполните заявку и укажите номер карты, с которой спишут деньги. Главное, чтобы карта отвечала требованиям системы. О каких требованиях идет речь, какие лимиты по переводам и сколько времени занимает доставка? Отвечаем на вопросы по порядку.

С какой карты можно отправить деньги за рубеж

Для перевода денег за границу подойдет любая карта, выпущенная российским банком. Неважно, какой тип карты вы используете: обычный пластиковый или виртуальный. Главное, чтобы платежный инструмент поддерживал технологию безопасных платежей 3D-Secure (подтверждение транзакции по одноразовому паролю из СМС). Эту технологию поддерживают практически все современные банковские карты.

При оформлении заявки укажите номер карточки, срок ее действия, код CVV (название платежной системы указывать не нужно). Добавьте номер телефона и введите секретный код, который придет в СМС. Операция подтверждена, деньги отправлены получателю. Лимит на переводы через «Золотую Корону» — 600 тыс. рублей в месяц. Можно отправлять деньги частями или перевести сразу одной суммой.

Особенности международных переводов через сервис «Золотая Корона»

Сервис позволяет переводить деньги в разные страны. Список доступных направлений указан на сайте и в мобильном приложении. Срок доставки в большинстве случаев составляет от нескольких минут до нескольких часов (срок увеличивается, если заявка оформлена в выходной день).

Вся история операций сохраняется в приложении. При необходимости можно повторить перевод за пару кликов. Приложение также подходит для того, чтобы проверять статус операции: введите код перевода и узнайте, где в данный момент находятся деньги.

При необходимости отправитель может изменить данные о получателе (но только если тот еще не получил деньги на руки либо на карту). Зайдите в приложение, отредактируйте заявку и сохраните изменения. Можно даже отменить перевод, если передумали. Деньги вернутся на тот же счет, с которого были отправлены.

За международные переводы с отправителя взимается комиссия. Но есть способ, как на ней сэкономить: нужно выбрать разные валюты отправления и получения. Тогда система конвертирует валюту по своему курсу и не удержит комиссию. Курс конвертации и размер комиссии высвечиваются перед подтверждением действия. То есть все прозрачно: отправитель сразу видит условия перевода и дает свое согласие, если его все устраивает.