В Ярославской области вырос объем безналичных операций

В 2023 году в Ярославской области было совершено почти 670 млн операций с использованием банковских карт. Это на 10 процентов больше, чем в предыдущем году.

Также в прошлом году граждане с помощью карт, выданных в регионе, оплатили покупки, совершили переводы и сняли наличные на общую сумму 1,16 трлн рублей. Выросла и средняя сумма перевода, которая по итогам прошлого года составила 5,4 тысячи рублей, увеличившись за год на 11%.

Количество операций по выдаче наличных в 2023 году сократилось на 11%. На каждое снятие наличных приходилось 35 операций по безналичной оплате.

– Рост популярности безналичных операций связан с развитием системы быстрых платежей и увеличением количества терминалов безналичной оплаты. Например, в прошлом году в области работало свыше 39 тысяч электронных устройств контактной и бесконтактной оплаты, что на 9% больше, чем годом ранее, – отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов ярославского отделения Банка России Михаил Трохалев.

По данным на 1 января 2024 года в регионе было выпущено 3,5 млн банковских карт. В среднем, на каждого жителя Ярославской области приходилось почти по три карты.