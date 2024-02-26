Компьютерное кресло в детскую комнату: как выбрать?

Промышленность предлагает потребителю разные модели компьютерных кресел. Важно выбрать то, что подойдет ребенку по его физическим параметрам. Дизайн, цвет обивки тоже важен, кресло должно подходить к основному цвету комнаты, где оно будет располагаться, или быть ярким, контрастным.

Высота модели должна регулироваться так, чтобы ноги сгибались в коленях под углом в девяносто градусов, а голени стояли перпендикулярно полу. Отрегулируйте высоту с помощью газлифта – устройства, позволяющего сделать сиденье выше или ниже. Также к компьютерному креслу можно приобрести выносную подножку, которая регулируется по высоте. Такое приспособление прослужит несколько лет, ведь ребенок-школьник очень быстро растет.

Спинка изделия должна поддерживать поясницу при помощи анатомического изгиба. Часто дети младшего и подросткового возраста страдают от проблем с еще не сформировавшимся позвоночником. В этом случае лучше приобрести кресло с двойной ортопедической спинкой, которая обеспечивает боковую поддержку по принципу корсета. Глубина сиденья должна быть такой, чтобы ребенок мог сидеть, прижавшись спиной к спинке. Сиденье кресла должно иметь правильную анатомическую форму и регулироваться с учетом индивидуальных размеров, выдвигаться вперед с учетом роста ног.

На подлокотники приходится основная нагрузка рук , при этом снижается усталость позвоночника и плеч. Они должны регулироваться по высоте, при этом не должны быть излишне широкими.

При работе ребенка за столом у него должна быть возможность вплотную к нему придвинуться. Желательно на время работы блокировать колесики. В некоторых моделях кресел предусмотрена автоматическая блокировка под весом пользователя. При вставании блок снимается, и кресло свободно можно переместить по полу, не повреждая покрытие.

Кресло для ребенка не должно вращаться, если пользователю не больше 11 – 12 лет. В раннем школьном возрасте ребенку трудно сосредоточиться, он будет играть с креслом, а не заниматься. Для подросшего школьника можно купить обычную модель, с возможностью вращения. Компьютерное кресло должно быть максимально удобным, учитывая изменения параметров ребенка и его потребности. Желательно, чтобы кресло было из материала, который просто чистить – качественнный кожзам или устойчивая к очистке ткань. Бывают съемные чехлы, которые можно снять и постирать отдельно.