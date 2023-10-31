Проверяем качество нержавеющего проката

Качественный нержавеющий металлопрокат нужен везде и всегда. Нержавейка отличается прекрасными техническими и эксплуатационными свойствами, что и является причиной ее столь высокой популярности в наше время – покупатели охотно берут трубы, листы, уголки, прут и так далее. Высокий спрос порождает множество предложений на рынке металлургической продукции на металлопрокат в Москве . Но как определить, что продукция действительно соответствует всем нормам качества?

Как это ни печально, на востребованности этого вида продукции пытаются нажиться не совсем ответственные изготовители металлических изделий, предлагая порой откровенно низкокачественную продукцию, не отвечающую конкретным требованиям. Поэтому проверять перед приобретением всегда необходимо, а для этого нужно понимать базовые критерии его качества и ориентироваться в физико-технических параметрах проката, чтобы избежать напрасной потери средств.

Смотрим на цены

Качество никогда особо дешевым не бывает, поэтому перед тем, как купить металлопрокат, обязательно проведите сравнение расценок разных производителей и поставщиков. И если у кого-то из них товар существенно дешевле среднерыночных показателей, то уместно будет проявить осторожность: высока вероятность, что металлопрокат низкокачественный.

Ценник конкретной продукции зависит от множества факторов. Это марка нержавеющей стали, из которой произведено изделие, структурный состав материала, маркировка, параметры проката и прочие составляющие. Хороший прокат за бесценок предлагать никто не станет, не забывайте об этом, выбирая продукцию.

Параметры проверки

Грамотный выбор металлопрокат опирается на две категории показателей проверки качества проката:

Физические. Химические.

Первая категория, физические свойства, уточняется специальными замерами и внешним осмотром. Изделие должно выглядеть аккуратно – никаких микротрещин, заусениц, пятен и иных недочетов.

Даже если продукция визуально не вызывает нареканий, этого недостаточно. Нужно проверить ее свойства в химической лаборатории.

Общий алгоритм проверки

Изучаем сопроводительную документацию.

Ответственный изготовитель неизменно использует серьезную систему проверки качества продукции, что всегда отражено в прилагаемой к ней сопроводительной документации (техпаспорта, сертификаты), удостоверяющие, что изделие полностью отвечает всем качественным требованиям.

Замеряем параметры продукции.

Чтобы определить размеры и габариты металлопроката из нержавеющей стали, понадобится специальный инструмент. Листовой прокат замеряется на длину, ширину и толщину, у труб измеряют внутренний и наружный диаметры. Любые отклонения в этих показателях недопустимы.

Осматриваем поверхность.

Низкокачественную продукцию нередко можно определить по ее виду – наличию пленок, микротрещин, наслоений и прочих заметных дефектов. Полезной также будет дефектоскопия, выявляющая неоднородный химический состав металла, газовые пористости и усадочные раковины в нем.

Химический анализ

Проводится в профильной химической лаборатории и помогает уточнить пропорции компонентов стального сплава, а также антикоррозийные свойства проката.