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Кабеленесущие системы

06.10.2023, 11:11, Детали
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Кабеленесущие системы https://unikabel.ru/catalog/kabelenesushchie-sistemy/ пользуются огромным спросом. Специалисты не проводят работы по прокладке кабелей без использования специальных элементов. Данные системы относятся к электромонтажным изделиям. Они были разработаны специально для того, чтобы кабеля и провода можно было спрятать и в процессе эксплуатации с ними ничего не произойдет.

Все мы прекрасно понимаем, что провода прокладывают в самых разных условиях. Бывают случаи, когда без использования данной системы попросту не обойтись. И дело не только в том, что провода нужно защитить, а в том, чтобы обеспечить к ним свободный доступ. И если используется специальная система, то процесс обслуживания становится максимально простым.

В продаже представлены самые разные варианты и каждый желающий сможет подобрать кабеленесушую систему, которая будет соответствовать не только финансовым возможностям покупателя, но и другим заявленным требованиям. Что касается номенклатуры, то она широкая и специалисты могут найти вариант, который позволит прокладывать кабельные трассы и не переживать, что что-то может пойти не так.

Основные типы

Видов кабеленесущих систем довольно много. Каждый вариант имеет свои преимущества, а также недостатки. Перед тем, как окончательно определиться с выбором стоит их изучить. Обязательно стоит прислушаться к советам специалистов, и они помогут подобрать наиболее оптимальный вариант.

Мы не будем перечислять все типы и выделим основные, которые действительно заслуживают нашего внимания:

  1. Пластиковые и гладкие трубы

Трубы из ПВХ используются активно, и многие специалисты выбирают именно их. Все дело в том, что они долговечны и могут похвастаться отличными эксплуатационными характеристиками. К тому же, пластиковые изделия очень легкие и не боятся ржавчины.

За трубами, которые сделаны из ПВХ-материала, ухаживать довольно просто. Даже если они будут эксплуатироваться на протяжение долгого времени, то не потеряют своих эстетических свойств.

Что касается гладких труб, то они не менее популярны. Их выбирают по той причине, что они легкий и в процессе монтажа не возникает никаких проблем.

  1. Лотки из металла

Металлические кабеленесущие системы пользуются не меньшим спросом. Но, как показывает практика, среди специалистов есть те, которые выбирают именно металлические изделия, потому что считают их долговечными. Да, они стоят намного дороже и в монтаже требуют особого подхода, но это не значит, что пластиковые их вытеснили окончательно.

Металлические лотки используют в том случае, если работы будут проводится в разном температурном диапазоне. Зачастую, такие изделия используются в промышленных масштабах. Все мы прекрасно понимаем, что далеко не всегда можно использовать пластик и тогда специалистам приходится работать с металлическими изделиями.




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