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Преимущества и недостатки онлайн-бухгалтерии

24.08.2023, 8:51, Детали
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Онлайн-бухгалтерия – облачный сервис, обладающий функциями, позволяющими проводить первичную бухгалтерскую запись, формировать отчеты в соответствии с требованиями налогообложения, управлять электронной подписью, а также регистрировать финансовые потоки (расходы и доходы).

Доступные онлайн-сервисы

Существует две вида платформ: 

  1. Аутсорсинг: клиент взаимодействует с командой бухгалтеров, которые изучают документацию, напоминают о налоговых обязательствах, а также занимаются заполнением и отправкой необходимых документов;
  2. Самообслуживание: пользователь получает доступ к инструментам для ведения бухгалтерии.

Бухгалтерский аутсорсинг – сервис, который выполняет функции личного штатного бухгалтера. Оплачивается исключительно проделанная работа. Пользователю нет необходимости оплачивать отпускные больничные, и декретные выплаты. Разрешение вопросов происходит при помощи телефона, мессенджера или специальных приложений.

Модель сотрудничества подходит для:

  • Компаний, осуществляющих наличные или валютные расчеты, в том числе клубника казино;
  • организациям с большим объемом документооборота;
  • фирмам с многочисленными сотрудниками.

Если компания крупная и действует в структуре ООО, заключая много договоров, ее владельцы часто выбирают формат аутсорсинга. Команда бухгалтеров предоставляет клиенту не только техническую поддержку, но также правовые и бухгалтерские консультации.

Системы самообслуживания обеспечивают быстрое и точное оформление отчетности, ведение документации, учет прибыли и выполнение расчетов.

Самообслуживание подходит для:

  • Предпринимателей, не использующих кассу и наличный расчет.
  • ИП, действующих по упрощенной системе налогообложения;
  • ИП, не имеющих штатных сотрудников;

Подходит для тех, кто способен самостоятельно рассчитать налоговые обязательства и предоставлять декларации.

Сильные стороны онлайн бухгалтерии

При использовании сервиса онлайн бухгалтерии, можно рассчитывать на следующие ее преимущества:

  • Отсутствие привязки к месту;
  • экономия денег;
  • наличие только актуальной информации, касающейся законодательства;
  • возможность контролировать процесс при помощи телефона;
  • быстрая регистрации в приложении;
  • наличие бесплатной версии
  • данные хранятся в персональном кабинете;
  • наличие напоминания: на телефон или ПК приходят уведомления, напоминающие о необходимости, например, подачи документов;
  • нет необходимости в специальных знаниях.

Слабые стороны онлайн бухгалтерии

Сервисы имеют и некоторые недостатки:

  • Программа не несет ответственности перед налоговой;
  • для работы нужно подключение к Интернету.

Пользователю нужно следить за оплатой тарифного плана.




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