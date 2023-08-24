Преимущества и недостатки онлайн-бухгалтерии
24.08.2023, 8:51, Детали
Теги: Бизнес, Интернет, Работа, Технологии
Онлайн-бухгалтерия – облачный сервис, обладающий функциями, позволяющими проводить первичную бухгалтерскую запись, формировать отчеты в соответствии с требованиями налогообложения, управлять электронной подписью, а также регистрировать финансовые потоки (расходы и доходы).
Доступные онлайн-сервисы
Существует две вида платформ:
- Аутсорсинг: клиент взаимодействует с командой бухгалтеров, которые изучают документацию, напоминают о налоговых обязательствах, а также занимаются заполнением и отправкой необходимых документов;
- Самообслуживание: пользователь получает доступ к инструментам для ведения бухгалтерии.
Бухгалтерский аутсорсинг – сервис, который выполняет функции личного штатного бухгалтера. Оплачивается исключительно проделанная работа. Пользователю нет необходимости оплачивать отпускные больничные, и декретные выплаты. Разрешение вопросов происходит при помощи телефона, мессенджера или специальных приложений.
Модель сотрудничества подходит для:
- Компаний, осуществляющих наличные или валютные расчеты, в том числе клубника казино;
- организациям с большим объемом документооборота;
- фирмам с многочисленными сотрудниками.
Если компания крупная и действует в структуре ООО, заключая много договоров, ее владельцы часто выбирают формат аутсорсинга. Команда бухгалтеров предоставляет клиенту не только техническую поддержку, но также правовые и бухгалтерские консультации.
Системы самообслуживания обеспечивают быстрое и точное оформление отчетности, ведение документации, учет прибыли и выполнение расчетов.
Самообслуживание подходит для:
- Предпринимателей, не использующих кассу и наличный расчет.
- ИП, действующих по упрощенной системе налогообложения;
- ИП, не имеющих штатных сотрудников;
Подходит для тех, кто способен самостоятельно рассчитать налоговые обязательства и предоставлять декларации.
Сильные стороны онлайн бухгалтерии
При использовании сервиса онлайн бухгалтерии, можно рассчитывать на следующие ее преимущества:
- Отсутствие привязки к месту;
- экономия денег;
- наличие только актуальной информации, касающейся законодательства;
- возможность контролировать процесс при помощи телефона;
- быстрая регистрации в приложении;
- наличие бесплатной версии
- данные хранятся в персональном кабинете;
- наличие напоминания: на телефон или ПК приходят уведомления, напоминающие о необходимости, например, подачи документов;
- нет необходимости в специальных знаниях.
Слабые стороны онлайн бухгалтерии
Сервисы имеют и некоторые недостатки:
- Программа не несет ответственности перед налоговой;
- для работы нужно подключение к Интернету.
Пользователю нужно следить за оплатой тарифного плана.
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