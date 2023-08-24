Преимущества и недостатки онлайн-бухгалтерии

Онлайн-бухгалтерия – облачный сервис, обладающий функциями, позволяющими проводить первичную бухгалтерскую запись, формировать отчеты в соответствии с требованиями налогообложения, управлять электронной подписью, а также регистрировать финансовые потоки (расходы и доходы).

Доступные онлайн-сервисы

Существует две вида платформ:

Аутсорсинг: клиент взаимодействует с командой бухгалтеров, которые изучают документацию, напоминают о налоговых обязательствах, а также занимаются заполнением и отправкой необходимых документов; Самообслуживание: пользователь получает доступ к инструментам для ведения бухгалтерии.

Бухгалтерский аутсорсинг – сервис, который выполняет функции личного штатного бухгалтера. Оплачивается исключительно проделанная работа. Пользователю нет необходимости оплачивать отпускные больничные, и декретные выплаты. Разрешение вопросов происходит при помощи телефона, мессенджера или специальных приложений.

Модель сотрудничества подходит для:

Компаний, осуществляющих наличные или валютные расчеты, в том числе клубника казино ;

; организациям с большим объемом документооборота;

фирмам с многочисленными сотрудниками.

Если компания крупная и действует в структуре ООО, заключая много договоров, ее владельцы часто выбирают формат аутсорсинга. Команда бухгалтеров предоставляет клиенту не только техническую поддержку, но также правовые и бухгалтерские консультации.

Системы самообслуживания обеспечивают быстрое и точное оформление отчетности, ведение документации, учет прибыли и выполнение расчетов.

Самообслуживание подходит для:

Предпринимателей, не использующих кассу и наличный расчет.

ИП, действующих по упрощенной системе налогообложения;

ИП, не имеющих штатных сотрудников;

Подходит для тех, кто способен самостоятельно рассчитать налоговые обязательства и предоставлять декларации.

Сильные стороны онлайн бухгалтерии

При использовании сервиса онлайн бухгалтерии, можно рассчитывать на следующие ее преимущества:

Отсутствие привязки к месту;

экономия денег;

наличие только актуальной информации, касающейся законодательства;

возможность контролировать процесс при помощи телефона;

быстрая регистрации в приложении;

наличие бесплатной версии

данные хранятся в персональном кабинете;

наличие напоминания: на телефон или ПК приходят уведомления, напоминающие о необходимости, например, подачи документов;

нет необходимости в специальных знаниях.

Слабые стороны онлайн бухгалтерии

Сервисы имеют и некоторые недостатки:

Программа не несет ответственности перед налоговой;

для работы нужно подключение к Интернету.

Пользователю нужно следить за оплатой тарифного плана.