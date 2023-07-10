Как выбрать качественный токарный станок?

Токарный станок https://stanok-kpo.ru/katalog/tokarnye-stanki/otechestvennye-tokarnye-stanki/16k20.html выбрать не так просто, как кажется. В продаже представлены не только станки, которые позволяют обрабатывать металл, но и устройства, которые позволяют работать с деревом. Данные станки позволяют проводить черновое и чистовое точение. Специалисты могут выточить изделия самой разной формы, а также нарезать резьбу.

Выбираем станок: на какие критерии стоит обратить внимание?

К выбору станка стоит подходить серьезно. Есть определенный ряд критериев, на которые стоит обращать внимание в обязательном порядке.

Первым делом стоит обратить внимание на мотор. Самыми распространенными считаются щеточные двигатели. Они могут работать без перерыва около 20-ти минут. К тому же, они имеют небольшой размер. Но особого внимания заслуживает то, что двигатель находится внутри и защищен корпусом от пыли. Что касается асинхронного двигателя, то ресурс у него намного больше, но расположен он снаружи и количество оборотов намного меньше.

Также стоит обратить внимание и напряжение, которое будет подведено к устройству. Если станок трехфазный, то мощность у него будет намного больше. В этом случае все зависит от напряжения.

Показатель мощности напрямую влияет на ресурс мотора. К тому же, эти показатели напрямую влияют и на заготовки, которые будут на станке обрабатываться. От них зависит длина и ширина изделия.

Специалисты советуют обращать внимание и на материал. Каждый тип станка имеет определенные критерии, которые позволяют работать с разными видами материала. К примеру, если работать с чугуном, то стоит быть готовым к тому, что заготовка будет весить много и в процессе обработки будут сильные вибрации. Намного проще работать со сталью. Вибраций в процессе обработки практически нет, да и сам материал намного дешевле.

Современные станки нельзя сравнивать с теми, которые использовались специалистами. Обязательным условием считается наличие специальной функции, которая позволяет отрегулировать обороты. Благодаря самостоятельной настройке удается быстро подстроить станок под себя и работать с разными материалами.

На покупке станка не стоит экономить. Если приобрести дорогую модель, то она будет оснащена специальным дисплеем, который позволит контролировать количество оборотов. В продаже также можно найти станки, у которых есть функция копира. Это очень удобно, потому что копир – это трафарет, который позволяет намного быстрее обрабатывать однотипные изделия.