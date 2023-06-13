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Печать Z-карт

13.06.2023, 15:52, Детали
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Z-карта — печатная рекламно-информационная продукция в виде сложенного листа формата А4. В таком виде по размерам он соответствует пластиковой карте и оснащен плотной картонной обложкой. Z-карты, печать на которые выполняется типографским способом, носят рекламно-информационный характер, чаще всего используются как промо-материал.

Их главное назначение — интересно дополнять основные рекламные средства. За счет компактных размеров изделия задерживаются у потребителя (Z-карту удобно положить в карман или сумочку), поэтому реклама оказывается эффективной.

Z-карты должны быть максимально информативными, поскольку необходимые сведения о продукции и бренде размещаются на одном листе. Кроме того, бумага, из которой изготавливаются изделия, должна быть прочной, выдерживать несколько складываний, стойкой к истиранию (обычно используется мелованная).

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Типы продукции

В типографии «Зетапринт» Z-карты изготавливаются в форматах Credit Card и Pocket Card. Первый вариант по размерам соответствует банковской карте, удобен для хранения в визитнице или портмоне. Второй имеет размеры ТО, его можно поместить во внутренний карман или в обложку для документов.

Помимо классического варианта складывания листа, заказчик может выбрать изделие в виде гармошки или книжки. Также в типографии можно заказать Z-карты с 4, 6 или 8 панелями.

Что касается обложки Z-карты, изготовление ее предполагает различные дизайнерские решения. Так, по желанию заказчика можно выполнить фольгирование, сделать декор в виде тиснения, разместить кармашек для для пластиковых карт.

Применение Z-карт

Компактные и мобильные Z-карты применяют в различных сферах. Чаще всего их используют торговые центры и туристические агентства, финансово-банковские организации и социальные проекты, общественные организации, имеющие широкую сеть филиалов.

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Преимущества типографии «Зетапринт»

Если для рекламы вашего бизнеса необходимы Z-карты, изготовление этой оригинальной продукции можно выгодно заказать в «Зетапринт». Важно, что полиграфический центр является единственным запатентованным производителем данных изделий в России. За счет современного оборудования и полностью автоматизированного процесса производства компания быстро разработает и напечатает изделия в нужном количестве (в том числе более 500 тыс. экземпляров). Стоимость одной Z-карты составит при этом от 20 руб. — конкретная цена зависит от тиража и оформления.

Выбирая «Зетапринт», заказчик получает целый ряд преимуществ:

  • все этапы изготовления продукции (дизайн-проект, верстка, непосредственно печать, постпечатная обработка выполняются сотрудниками одной компании;
  • при заказе небольшого тиража печать Z-карт можно выполнить срочно цифровым методом;
  • при выявлении брака вся партия продукции будет перепечатка за счет типографии;
  • для постоянных клиентов предусмотрены скидки, особые условия, регулярно устраиваются акции;
  • типографское оборудование продублировано, что позволяет не менять сроки печатания при возникновении форс-мажора.




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