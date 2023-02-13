Стоимость минимального набора продуктов практически не изменилась. Но это не радует

В январе 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания практически не изменилась.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области больше всего подорожали: огурцы (+32,8%), лук (+27,8%) и морковь (+19,5). Наиболее заметно подешевел черный перец — на 35,4%.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась всего на рубль – с 5 143 до 5 144 рублей.

Отметим, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%. Оборот розничной торговли в 2022 году сократился на 7,5% (в сопоставимых ценах, т.е. с учетом инфляции).

Напомним, по данным статистики реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в прошлом году резко снизились. Так в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились на 5,7 процента, а в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 5,3 процента (более свежие данные не публиковались).

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

